Massas Romena inova com produtos práticos

Produtos cada vez mais práticos e versáteis mostram em parte as estratégias assumidas pela empresa Massas Romena, responsável atualmente por uma produção de 430 toneladas por mês, distribuídos em mais de 40 itens diferenciados, que abastecem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. "A gente acaba procurando a facilidade como um diferencial para os nossos clientes", salienta o diretor administrativo e financeiro André Luiz Alves da Rosa.

O diretor explica que o consumo de produtos alimentícios teve alta em 2020, um reflexo da pandemia da Covid-19, que restringiu o acesso das pessoas aos bares e restaurantes e que passaram a cozinhar em suas casas. Lembra que em 2021, com um afrouxamento das restrições sanitárias, houve um certo retorno das pessoas a uma realidade anterior à pandemia, alterando um pouco o hábito de compras.

Ele relata que mesmo assim, as vendas foram boas e em 2022 deverão manter este patamar. "Se o crescimento de mercado em 2020 para a Massas Romena foi ao redor de 7%, em 2021 esse número ficou na casa dos 4% e agora projetamos para 2022, algo entre 4% a 5%", prevê.

O executivo acredita que 2022 deva ser um ano de negócios mais "trancados", muito em função das incertezas por causa das eleições presidenciais e de não se saber qual será o rumo do Brasil. A empresa, segundo ele, vai manter as suas ações conforme analisa o mercado.

Entre os lançamentos, está o destaque de 2021, quando a empresa colocou no mercado a sua linha de massas folhadas e também a reformulação do pão de alho, integrando, assim, a área de aperitivos. A empresa é bastante conhecida pelas suas massas para pastéis e pelo produto de qualidade. Segundo o executivo, para que haja essa garantia, é feito um trabalho minucioso na escolha de parceiros e a compra de mercadorias, como o trigo no mercado nacional e no exterior, como por exemplo, a importação da Argentina.

A Massas Romena foi fundada em 1981 em Cachoeirinha (RS). E, em 1985, quando passou a ter um novo proprietário, a empresa mudou-se para Gravataí (RS), próxima a Porto Alegre. "Na mudança para Gravataí, a empresa teve a sua primeira sede própria em um pequeno pavilhão e que foi crescendo com o passar do tempo". Em 2007, a Massas Romena foi para uma nova, ocupando um espaço de 18 mil metros quadrados de área. No local, foi construída a sua unidade fabril com seis mil metros quadrados de área aproximadamente.

Hoje, a empresa tem 170 colaboradores diretos e promove a modernização contínua de seus equipamentos. E, atualmente, o volume de produção chega a 70% de sua capacidade instalada. Já na logística de distribuição, a empresa tem 70 veículos próprios.

Ele salienta que a Massas Romena também investe na melhoria contínua de seu parque industrial, desde que foi implantado em Gravataí, com tecnologias voltadas à proteção ao meio ambiente, como por exemplo, para o tratamento de efluentes.