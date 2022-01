Parceria leva estúdio para loja da Kia Sun Motors

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Estúdio do Poa Streaming traz para o mercado uma nova proposta. Inaugurado na segunda-feira (24), passa a operar dentro da loja da Kia Sun Motors, localizada na avenida Ceará, 370, em Porto Alegre. O empreendimento surgiu da parceria do jornalista, radialista, escritor e empresário Fabiano Brasil com o diretor da Kia Sun Motors, Jefferson Furstenau.

O Poa Streaming tem como objetivo apresentar uma nova comunicação online, com conteúdo ágil e moderno que fala sobre política, entretenimento, saúde, cultura, bem-estar, esporte, lazer, comportamento, entre outros assuntos. O estúdio também proporciona uma aproximação maior do público com a loja da Kia Sun Motors.