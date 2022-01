Forma Legno projeta novas lojas pelo Brasil

A Forma Legno, indústria moveleira, localizada no município de Flores da Cunha, vai abrir novos showrooms neste ano em complemento ao seu projeto de expansão para outros estados brasileiros.

A empresa encerrou 2021 com diversas lojas fora do Rio Grande do Sul e já contabiliza os primeiros resultados dessas novas operações. Agora, já são mais de 15 pontos comerciais em funcionamento, entre lojas e estúdios exclusivos em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Alagoas e Ceará.

"Sabemos que o ano de 2021 foi de muita luta e de desafios, entre eles: a falta de matérias-primas e as altas de preços, contudo, fomos perseguidores do cumprimento de tudo a que nos propusemos. Isto nos permite dizer que, em 2022, podemos avançar ainda mais, no sentido de crescimento e expectativa de mercado mais ajustado com menos variáveis e, quem sabe, mais possibilidades", destaca o empresário Vanderlei Andrea Dondé, sócio-fundador da Forma Legno.

Com mais de 30 anos de experiência e de conhecimento no segmento de mercado moveleiro, Dondé foi o idealizador e fundador da Forma Legno. Hoje, a indústria dispõe de um moderno parque fabril tecnológico e ocupa uma área de 8 mil metros quadrados na Serra Gaúcha.

A empresa produz mobiliário para cozinha, lavanderia, salas, dormitório, office e para mais ambientes. "E está equipada com todos os requisitos industriais e técnicos que permitem produzir mobiliários editáveis, sendo criados a partir dos projetos dos clientes", conta.

Dondé detalha que a Forma Legno imprime em seus produtos a leveza e a sofisticação, que são expressos através do estilo, do design e da elegância. "Compartilhamos um pouco de nossa essência, de nossos valores - traduzidos em cada detalhe do trabalho", cita.

O empresário salienta que está otimista em relação ao futuro desempenho dos negócios da Forma Legno em 2022. Segundo ele, permanece a predisposição das pessoas para renovação de seus ambientes e isto foi um hábito moldado a partir de 2020 por força do impacto trazido pela pandemia.

"As pessoas têm, notadamente, se mostrado mais dispostas a investir na hora de mobiliar a casa e isso significa buscar soluções mais elaboradas e eficientes", explica o empresário.

Hoje, a procura por móveis personalizados continua em alta. Isto, na análise de Dondé, está, justamente, em sintonia com o modelo de agir e de pensar os negócios. É algo que foi proposto pela Forma Legno para o mercado a partir de fevereiro de 2019.

Com o diagnóstico desta realidade do mercado nacional, a Forma Legno tem como plano de metas já definidos para 2022, consolidar os novos pontos de vendas, com muito treinamento e profissionalização; consolidar os projetos e projetar sempre o crescimento sustentável; crescer no volume de negócios e, também, dar continuidade à ampliação da base de atuação.