Polo Films prevê R$ 25 milhões na fábrica de Montenegro

A Polo Films, com mais de 40 anos de mercado, prevê investir mais de R$ 25 milhões na renovação de seu parque industrial em Montenegro. Com o foco na inovação, a empresa desenvolveu um produto contra o SarsCov-2, o causador da Covid-19. Trata-se do FlexProtec, que tem um aditivo com nanotecnologia de íons de prata, próprio para o combate de micro-organismos. A empresa produz filmes de polipropileno biorientado, conhecido no segmento de embalagens como BOPP, que são flexíveis e responsáveis pela alta eficiência em proteção e, em especial, na indústria de alimentos e de higiene.

"Estamos investindo forte em tecnologia e em novos produtos, alinhados à nova economia do plástico", informa Antonio Jou Inchausti, CEO da Polo Films, que atua na manufatura da cadeia de embalagens plásticas flexíveis. De acordo com Inchausti, cerca de 35% a 40% da produção é exportada para praticamente todos os países das Américas, com destaque para Argentina, onde detém cerca de 25% do mercado. A empresa também tem uma significativa participação no mercado da Colômbia, Chile, Paraguai, Uruguai e República Dominicana. Outro destino importante é os Estados Unidos, que representa quase 10% das exportações da Polo Films.

Já em relação ao mercado interno, Inchausti informa que o volume de vendas se concentra em embalagens flexíveis, em especial, de filmes de BOPP para embalagens de alimentos, como massas, biscoitos, salgadinhos e do segmento de confeitaria. O CEO chama a atenção para outras aplicações, que vêm crescendo, como os rótulos e as etiquetas para indústrias de higiene e limpeza, e-commerce e bebidas, além de aplicações tradicionais como fitas adesivas e embalagem de cigarros.

Ele lembra que, com a chegada da pandemia ao Brasil e as restrições de movimentação das pessoas, o consumo de massas, biscoitos e salgadinhos aumentou, incrementando a demanda por embalagens flexíveis. "A expansão do e-commerce, por outro lado, ampliou a demanda por etiquetas e fitas adesivas", explica. Segundo Inchausti, a capacidade máxima real da fábrica é de 60 mil toneladas por ano, considerando todos os processos de produção e o mix de produtos. A Polo Films, que tem escritório em São Paulo, também está apostando forte na inovação.

Na busca por ampliar as ações voltadas à sustentabilidade, a empresa produziu filmes plásticos com acelerado processo de biodegradação, o B-flex. "Nos últimos seis anos, foram investidos mais de

R$ 20 milhões em pesquisa e em novos produtos". Inchausti cita que a Polo Films vem, desde 2018, implementando novas estratégias e apostando na entrega de produtos e serviços diferenciados, por meio do desenvolvimento das pessoas.

As estratégias mostraram-se acertadas, quadruplicando o resultado da companhia. Em 2021, o faturamento deve superar R$ 1,2 bilhão, com mais de 65 mil toneladas vendidas, incluindo aí, além do BOPP, produtos, como Bopet e CPP, adquiridos por meio de parcerias nacionais e internacionais.