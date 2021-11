Rede de restaurantes cresce em Bento Gonçalves

O empresário Marcos Giordani inaugura, agora em dezembro, o seu quarto restaurante: Bodega Ottone Planalto, em Bento Gonçalves. Sob o seu comando estão também o restaurante Giordani Gastronomia, além de um novo empreendimento direcionado à venda de massas e molhos congelados. A proposta do novo estabelecimento é oferecer um cardápio tradicional, a partir do legado da colonização italiana.

De acordo com Giordani, a inauguração do restaurante, que teve um investimento que ultrapassa os R$ 300 mil, está prevista para 3 de dezembro. Ainda conforme Giordani, a iniciativa deve resultar na abertura de, pelo menos, 15 novas vagas de emprego. Ele projeta, que em março de 2022, o estabelecimento receba um incremento, ou seja, um pub.

O empreendimento é uma aposta no aumento de público na região, por causa da redução dos índices da pandemia. E assim como o novo Bodega Ottone Planalto, outros dois restaurantes com o mesmo nome têm a da tradição de bons resultados gastronômicos: o Bodega Ottone Cidade Alta e o Bodega Ottone - Vale dos Vinhedos.

Giordani também ingressou no varejo, com a venda de massas e molhos congelados. "Com a pandemia, de repente, nos vimos com as portas do restaurante fechadas, impedidos de trabalhar ou tendo que atuar com severas restrições. Isso nos obrigou a buscar alternativas para manter o negócio ativo e conservar os postos de emprego que geramos e sobre os quais temos responsabilidade", relembra.

Há alguns meses, o empresário começou a vender em supermercados e delicatessens os pratos consagrados. São sete variedades de massa - espaguete, macarrão, talharim tradicional e talharim de espinafre, capeletti, nhoque de batata e tortéi com recheio de abóbora - comercializadas em porções. Também é possível adquirir molhos (molho de frango tradicional, bolonhesa, branco aos queijos e molho de vinho) para combinar com as massas ou em outros preparos.

Hoje, ele tem capacidade para produzir 5 mil quilos de massa caseira artesanal por mês. Também foram feitos investimentos com a compra de máquinas. Os equipamentos devem chegar até o mês de março de 2022 e permitirão triplicar a capacidade produtiva.

"Esse volume será suficiente para abastecer os 100 pontos de venda nos quais a marca espera estar presente até o próximo ano. O investimento inicialmente feito para bancar o novo formato de negócio está na casa de R$ 70 mil. Com a compra dos equipamentos, a cifra fica próximo aos R$ 500 mil".

Os estabelecimentos empregam 30 colaboradores diretos e cerca de 40 indiretos - e também oferta empregos pontuais, para atender aos picos de demanda especialmente nos fins de semana. "Estamos recuperados da pandemia. Com as transformações que promovemos, estamos com resultados muito melhores do que anteriormente", acrescenta.