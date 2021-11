Dalca amplia soluções em automação logística

A Dalca Brasil, especializada no segmento de mercado, destinado à robótica e a indústria 4.0, com sede em Bento Gonçalves (RS), amplia as suas soluções em automação logística. Nos últimos cinco anos, a Dalca Brasil vem operando em um ritmo acelerado e já representa o melhor período de sua história, iniciada em 2007.

"O nosso ano de 2020 foi muito bom, crescemos perto de 50% em volume de negócios. E, em 2021, ao que tudo indica, vamos fechar com um crescimento de mais 10% sobre o volume do ano anterior. Este percentual poderia ser ainda maior, se não fossem os gargalos como: escassez de mão de obra qualificada e a falta e ou o atraso na entrega de matérias-primas", conta Bruno Dal Fré, CEO da Dalca Brasil.

Segundo o empresário, nem a pandemia da Covid-19, que prejudicou os inúmeros negócios no Brasil e no exterior, abalou o andamento dos trabalhos, pelo contrário, ampliou-se a demanda por interessados em investir em automação industrial. Há novos pedidos por projetos na área da automação logística, ou seja, àqueles destinados à criação de soluções para a movimentação interna de mercadorias e na estocagem nos parques fabris, por exemplo.

De acordo com o empresário, a Dalca Brasil conta com três produtos específicos para essa finalidade: A Automatic Guided Vehicle (AGVs), em tradução livre, uma espécie de veículo autômato que se movimenta no interior da fábrica), Trans Elevadores e Carro Satélites. Nesse último nicho, a Dalca desenvolveu, com tecnologia própria, um produto específico, o Carro-satélite FlexSat. A novidade destina-se à movimentação de cargas dentro de estruturas metálicas de armazenagem e funciona da seguinte forma: uma plataforma móvel desliza sobre trilhos, com movimentos para dentro e para fora dessas armações, de forma automática. O carro-satélite leva as mercadorias para as posições mais profundas do esqueleto de armazenagem e também traz de volta para que ela seja movimentada para a expedição, por exemplo.

Em 2021, os projetos envolvendo automação logística já respondem por 6% do faturamento da empresa. Para o próximo ano, devem responder por 15% dos negócios. Preparada para atender esse aumento de demanda - em automação logística, mas também em outros nichos da automação industrial -, a Dalca Brasil fez o primeiro movimento de um projeto que permitirá dobrar sua capacidade produtiva nos próximos anos: assinou, no início do segundo semestre deste ano, um termo de compromisso, referente à Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico, para a construção de nova sede em Bento Gonçalves.

"Estamos fazendo um investimento que permitirá dobrar a capacidade produtiva, atendendo mais, e melhor, aos clientes, gerando novas oportunidades de emprego e também contribuindo para pulverizar a cultura da automação industrial.

Hoje, a Dalca Brasil atende todo o mercado interno e projeta expandir a sua atuação para a América Latina. Dal Fré informa que a empresa já tem diversas tratativas alinhavadas para o continente.