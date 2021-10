Laboratório Saúde quer expansão no Sul do País

O Laboratório Saúde, dono de marcas de produtos tradicionais no Rio Grande do Sul, como por exemplo, o Pó Pelotense, desodorante e antitranspirante para os pés; o Calmador, que atua no alivio da enxaqueca e de dores de cabeça; ou o Colometin, que é um suplemento alimentar líquido de vitamina B3, associado a extratos de plantas in natura e que contribui para uma melhor digestão, trabalha no planejamento de expansão de mercado no Sul do Brasil.

De acordo com Thômaz Nunnenkamp, diretor-executivo do Laboratório Saúde, a expansão está voltada a novos mercados e tem como foco inicial os três estados do Sul do Brasil. Hoje, o laboratório já vem fortalecendo a sua parceria com grandes empresas distribuidoras. E também com as grandes redes, geralmente neste caso, pelo modelo de venda direta. "Nós também contratamos uma pessoa para atender as redes de empresas em Santa Catarina e no Paraná".

O empresário destaca que hoje as marcas já são conhecidas no Oeste de Santa Catarina e também em parte do Paraná, mas, segundo ele, serão promovidas novas campanhas para ampliar a visibilidade junto a esses novos públicos consumidores.

Nunnenkamp cita que o Laboratório Saúde, que completa 65 anos em 2022, já vem divulgando seus produtos e, em paralelo, buscando estabelecer novas parcerias locais para disponibilizar as suas marcas nos inúmeros pontos de venda.

O Laboratório Saúde atua em três linhas - medicamentos, cosméticos e alimentos/suplementos. E entre as novidades, no primeiro trimestre deste ano, foi lançada as fragrâncias: mentolado, canforado e Touch do Talco Pó Pelotense. Também, no segundo semestre de 2021, ocorreu a mudança da embalagem do produto Calmador Comprimidos, que era em papel e passou a ser em alumínio. A embalagem de alumínio, segundo Nunnenkamp, oferece uma barreira de proteção contra fatores como a umidade. "A água, o oxigênio, ou o calor podem agir para degradar o produto".

Entre as novidades, também foi lançado o Pó Pelotense na versão aerossol e dentro de uma proposta de modernidade. Nós buscamos para este produto o desenvolvimento uma nova formulação voltada ao conforto", cita Nunnenkamp.

Outro produto, que ganhou uma versão aerossol, porém, já há algum tempo, foi o Calmador Contra Dores, destinado ao alívio de tensões associadas à fadiga muscular, pancadas e torções. Nunnenkamp diz que o produto vem ganhando a aceitação do público. De um modo geral, o Laboratório Saúde busca mostrar ao mercado, o aspecto preventivo no momento do consumo dos produtos. Na inovação, também está o desenvolvendo novas ideias para a linha Baby, que hoje conta com embalagens no formato tubo de 180 gramas nas versões: rosa, amarelo e azul.

O laboratório tem sede localizada na rua Voluntários da Pátria, 3.969, em Porto Alegre. Informações adicionais no site www.saúde.ind.br.