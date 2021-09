Dinamize completa 21 anos e amplia mercado

A Dinamize, empresa gaúcha do segmento de tecnologia, expande a sua cobertura nacional e comemora um aumento de 54% nas vendas só no primeiro semestre deste ano. Um cenário perfeito para os seus 21 anos de atividades, sendo atualmente uma referência em e-mail marketing no Brasil. A Dinamize também conta com um dos mais relevantes softwares de automação de marketing do País.

"O ano de 2020 foi de muita instabilidade, mas entramos em 2021 com ritmo acelerado e muitas movimentações. A empresa também avançou nas contratações para acompanhar esse novo período. Contratamos, recentemente, 17 pessoas, sendo 10 delas para a área de tecnologia", informa o sócio e diretor-executivo da empresa, Jonatas Abbott.

O negócio, que começou em 2000 com um funcionário e 23 clientes, hoje reúne mais de 22 mil marcas atendidas, mais de mil canais parceiros e tem operações em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Joinville e Curitiba, além de unidades nos Estados Unidos, Canadá e Portugal. "As nossas soluções foram desenvolvidas para aprimorar as relações na web e gerar negócios. Só em São Paulo, crescemos 30% no último ano em vendas", explica.

Segundo o empresário, o crescimento das vendas online com a pandemia e o cenário de incertezas exigiu mais atenção para aspectos como agilidade e segurança de dados. Ele diz que a Dinamize, neste ano, reestruturou a sua área de tecnologia e hospedagem dos dados em nuvem, com novos investimentos para garantir mais segurança nos processos e para a alta performance dos softwares oferecidos.

"Nós aplicamos cerca de R$ 1 milhão em tecnologia para a operação e segurança de produtos SaaS - Software as a Service, migramos a infraestrutura da Dinamize para a Amazon Web Services e estamos preparando novos saltos da ferramenta em breve", informa. Além dos investimentos, Abbott acredita que os números são reflexo da "hipervalorização" das pessoas que trabalham na empresa.

Em 2006, a companhia ganhou o prêmio Top de Marketing da ADVB e, seis anos depois, entrou de vez no mercado de mídia social. Nesse mesmo ano, em 2012, foi escolhida pela primeira vez como a melhor empresa de e-mail marketing do Brasil.

Essa conquista foi repetida em 2013 e em 2015, sendo que esse último ano foi marcado pelas apostas iniciais no mercado da internacionalização e na ampliação da marca e de seus serviços pelo mundo.

A Plataforma Dinamize auxilia empresas a gerar mais vendas e otimizar a comunicação, utilizando tecnologias de ponta que garantem performance e segurança nas informações. Disponibiliza recursos e análise de dados com o objetivo de qualificar a experiência de cada usuário, com atendimento de excelência. Até o final do ano, a empresa vai lançar seu novo portal.