Instituto Publivar deve ser lançado em 2022

A Agência Euro, especializada em branding estratégico e em comunicação, prevê reabrir a Agência Publivar, de propriedade de Samir Salimen, porém, agora com um instituto para fomentar a discussão sobre comunicação, propaganda, marketing e negócios. "Quando o Salimen lançou a Publivar, havia a Publivar Júnior, uma agência experimental, uma das primeiras iniciativas voltadas ao estágio", detalha o CEO da Euro, o publicitário, Arthur Lencina.

O CEO prevê que o Instituto Publivar deve a ser lançado no segundo semestre de 2022 e vai manter uma sintonia com o Sindicato das Agências Propaganda no Estado do Rio Grande do Sul (Sinapro) e a Associação Riograndense de Propaganda (ARP). O objetivo do instituto será o de preservar a história do segmento e também de promover debates de negócios, de comunicação, de propaganda e outros temas ligados a essas áreas, fomentando, principalmente, a formação de novos profissionais.

Lencina diz que a ideia surgiu quando Salimen passou a integrar a Agência Euro na condição de presidente do conselho consultivo da empresa. Neste aspecto, o CEO explica, que Salimen trouxe a sua experiência de mercado para a Euro, uma agencia, que segundo ele, inova como sendo a primeira de seu segmento, a implantar um conselho consultivo.

A medida, segundo Lencina, serve para fortalecer a gestão da agência, além de permitir que haja a indicação de entidades sem fins lucrativos para o apadrinhamento e a destinação de 1% da receita da empresa a elas.

O conselho presidido por Salimen, reúne um seleto grupo de conselheiros, entre os quais, além de profissionais de vários segmentos, estão figuras políticas importantes, como o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (MDB) e o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati (Pros).

De acordo com Lencina, que tem 35 anos, essa inovação traz para a Euro uma soma dos conhecimentos e de experiências. "A empresa aposta na gestão de pessoas de uma forma diferente, conectando profissionais renomados do mercado e investindo em jovens talentos", salienta.

Lencina, pós-graduado em marketing digital, lembra que a Euro foi idealizada quando ele ainda estava na faculdade. Foi a partir de um projeto universitário que a instituição ganhou vida. "De lá para cá, muitos clientes fizeram parte do time, potencializando o crescimento e abrindo possibilidades para novos profissionais, com uma nova visão na prestação de serviços de marketing e de comunicação", acrescenta.

A Euro está localizada no edifício Praia de Belas Prime Offices, no 10º andar, em Porto Alegre e conta com filial em Florianópolis. Atua no mercado prestando serviços de comunicação. Entre eles, a gestão de redes sociais com SAC 4.0, planejamento estratégico de mídias on/off, criação e produção audiovisual, assessoria de imprensa, planejamento de marketing e comunicação política.