Naturale lança novos produtos com aveia

A Nat Cereais e Alimentos Ltda, mais conhecida pela marca Naturale, empresa familiar de Lagoa Vermelha, é uma das cinco maiores de seu segmento no Brasil. Ela investe no desenvolvimento de novos produtos e lançou no mercado uma linha batizada de Oats Up, composta de uma mistura de aveia para panqueca & waffle e mistura em pó para leite de aveia. Também está desenvolvendo novas granolas, entre elas a Premium Zero Adição de Açúcar e a Granola Sabor Cacau.

De acordo com Cristiano Cunha Dolzan, diretor comercial da Naturale, a empresa também vem investindo na aquisição de novas máquinas para automação de seus processos industriais e, atualmente, conta com uma linha de mais de 50 produtos. Dolzan informa que a empresa registrou no ano passado um crescimento de 20% no seu faturamento, mesmo com o cenário da pandemia.

Para este ano, o empresário prevê um faturamento entre 10% a 20% superior ao de 2020. Ele explica que os bons números são decorrentes de fatores como, por exemplo, a assistência dada no campo a cerca de 100 produtores de aveia, parceiros, localizados em municípios que são tradicionais produtores no Norte e no Nordeste do Rio Grande do Sul. Soma-se a esse desempenho positivo o cuidado em todas as etapas do processo de industrialização.

Outro fator de destaque para o crescimento das vendas, segundo Dolzan, está na mudança de hábitos dos consumidores pelos chamados alimentos funcionais. "Este comportamento não é um modismo - é algo que veio para ficar, uma vez que, o pensamento de todos é para uma melhor qualidade de vida. Também é importante dizer que a aveia é um produto minimamente processado e, deste modo, bom para saúde, sem esquecer que o cereal tem um preço muito acessível para todos."

A Naturale produz 25 mil toneladas de aveia por ano e entre quatro a cinco mil toneladas por ano de granola. "Da aveia são produzidos vários derivados como granolas, muslis, barras de cereais, aveias saborizadas, multigrãos, mix de cerais, barras nuts, entre outros", explica. Ele também informa que a empresa está entre as cinco maiores produtoras de barras de cereais do Brasil e é a segunda maior marca de granola na Região Sul do País.

O empresário cita que o volume de produção de aveia também vem crescendo anualmente, na ordem de 10% a 15%. Segundo ele, parte desse crescimento é explicado pela relação sólida de parcerias, que dão garantia de grãos de qualidade para fabricação. "Alguns produtores estão conosco há mais de 15 anos", lembra.

Dolzan afirma que a empresa iniciou as suas atividades em março de 2000, mas que a história da empresa vem de longe. "Somos oriundos da agricultura. Nos dedicamos à agricultura desde os anos 50, a partir do meu avô e de meu pai Antônio Dolzan (76), administrador da Naturale", completa.