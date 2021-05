QuintoAndar expande sua operação de compra e venda

A plataforma digital de moradia QuintoAndar expande a sua operação de compra e venda de imóveis residenciais no Sul do Brasil. A partir desta segunda-feira (10), tem início as atividades de compra e venda de imóveis residenciais em Porto Alegre. Neste segmento, ela já intermediou a venda de mais de dois mil imóveis em um período de pouco mais de um ano.

Na Capital, a operação será implantada, em um primeiro momento, em alguns bairros e gradativamente será expandida. Neste momento, os vendedores já podem cadastrar os imóveis no Quinto Andar e, a partir do dia 17 de maio, os compradores poderão acessar a plataforma para realizar negócios.

Pelo plano de metas traçado pelo QuintoAndar, Porto Alegre passa a ser a quarta capital do Brasil a receber o serviço, que já está já disponível em São Paulo, Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Depois do impacto inicial da pandemia, o negócio de aluguel da empresa se recuperou rápido e voltou a crescer em ritmo acelerado. E isso favoreceu para ocorresse uma retomada dos planos de expansão em compra e venda, inclusive em Porto Alegre. A grande aposta da empresa está no modelo diferenciado do negócio, que oferece aos clientes uma experiência ágil, segura e sem burocracia, tanto para os compradores como para os vendedores.

Arthur Malcon, head de compra e venda do QuintoAndar, informa que, atualmente, o processo de compra e venda de um imóvel pela empresa dura cerca de 50 dias, contra 420 dias no modelo tradicional e 90 dias, em média, em outras plataformas imobiliárias. Em relação as taxas, Malcon diz que a cobrança delas está alinhada com o mercado, mas são compensadas por que o QuintoAndar oferece um serviço de alto nível, com menos burocracia e facilidades.

Segundo ele, alguns dos maiores entraves ao negócio são a falta de informação sobre a situação legal dos imóveis e a dificuldade e burocracia para se obter a documentação necessária. "Esses problemas a companhia resolve com o seu modelo baseado em tecnologia e dados, alavancando todos os benefícios de uma experiência digital", relata.

Malcon explica que Porto Alegre apresenta um potencial significativo para os negócios e também por ser uma importante porta de entrada para o Sul. "Nós já termos uma estrutura presente na cidade com o serviço de aluguel", lembra. Ele diz que este cenário permite agilidade e rapidez para escalar o negócio de compra e venda, oferecer serviços diferenciados para clientes investidores e também continuar a expansão.

O modelo de negócios do QuintoAndar, desde sua criação, sempre foi voltado para melhorar a experiência dos clientes e redesenhar o processo para que fosse mais eficiente, sem burocracia e seguro. "Eliminamos o fiador, asseguramos que o proprietário recebe em dia e damos total transparência para compradores e vendedores. Para isso, utilizamos muita tecnologia e dados para criar ferramentas e produtos que facilitem a vida de quem quer alugar, comprar ou vender um imóvel", completa.