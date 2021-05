Tintas Renner foca na experiência de compra

A Tintas Renner, empresa da PPG, grupo que está presente em mais de 70 países, foca as ações direcionadas ao cliente. Via de regra tal atitude não é uma novidade no setor corporativo, porém, ela é algo basilar: entender as necessidade e dar às pessoas as melhores soluções no momento da compra. Para a empresa, porém, só isso não basta, é necessário dar informações e explicar os diferenciais da linha de produtos. "Isto agrega valor e dá mais segurança ao cliente", enfatiza Guilherme Mendes, diretor para a América do Sul da Tintas Renner by PPG.

Mendes diz que é necessário investir mais no "lado consultor" dos lojistas neste ano, com o objetivo de fidelizar e proporcionar uma experiência de compra diferenciada. Há uma ideia constante direcionada ao crescimento sustentável. "O grande desafio para 2021 e para os próximos anos é equilibrar os planos estratégicos de curto, médio e longo prazo."

Com o objetivo de observar comportamentos, tendências e tecnologias foi implantada na Tintas Renner uma área de inteligência de mercado, informa. De acordo com ele, há no momento um processo de mudança tecnológica e de comportamento, provavelmente acelerado pela pandemia. "Todo esse fluxo segue em uma direção clara: as pessoas querem as melhores experiências de compra e que as moradias sejam cada vez mais adaptadas às suas necessidades e conforto".

Ele cita os dados da consultoria Razc & Yamada, para falar sobre o mercado de tintas no País. O mercado interno deve crescer em relação a 2020 em torno de 3,7%, abaixo do crescimento estimado da América do Sul (4.2%), valores que ainda podem ser ressignificados por fatores não controláveis. "Na Tintas Renner by PPG, esperamos seguir com nosso processo evolutivo constante, superando o desempenho do ano anterior".

Mendes também destaca as informações da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati): atualmente o crescimento de vendas atinge, preferencialmente, látex premium e vernizes, com 35% de aumento na procura quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

"Nós começamos 2019 com as vendas em patamares bem positivos, dentro da nossa projeção em um cenário de normalidade. Isto antes da pandemia chegar ao Brasil", lembra o diretor. Segundo ele, no início da pandemia o impacto foi grande, também pelo fato de as lojas estarem fechadas por decretos municipais e estaduais.

Ele cita que no segundo trimestre de 2020, a empresa conseguiu reequilibrar os seus processos. Esse conjunto de ações, de acordo com o diretor, está aliado ao desempenho da equipe. "Nós, então, fechamos 2020 com um bom crescimento em relação ao ano anterior e essas tendências se mantêm até o presente momento", acrescenta.

A Tintas Renner by PPG está situada em Gravataí, onde se encontram todas as áreas de negócio, desde a produção até setores administrativos.