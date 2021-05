Indústria Norseman produz hidromel no RS

A Norseman Indústria e Comércio de Bebidas Eireli é a primeira hidromelaria da região do Vale dos Sinos, com foco exclusivo na produção de hidromel. Trata-se de uma bebida alcoólica, que atualmente está em ascensão e o seu preparo é muito similar ao do vinho, porém, a sua fermentação é realizada utilizando o mel com ingrediente básico.

O empreendedor, desta novidade, é o gaúcho Felipe Nogueira, 27 anos, formado em Publicidade e Propaganda, com especialização em Gestão de Marcas e sommelier, com inúmeros cursos na área de produção de bebidas. Nogueira conta que sempre foi um admirador de bebidas alcoólicas e, há 10 anos, passou a estudar os processos de fabricação.

Em paralelo, Nogueira diz que sempre foi um apreciador de história e de cultura pop, consumindo filmes e seriados com temática medieval. "Na combinação de todos esses gostos, eu encontrei relatos sobre o hidromel. Trata-se de uma bebida muito citada em livros, principalmente, quando se refere ao período medieval; era sempre a bebida dos reis", comenta.

Nogueira diz que passou a produzir e aprimorar o preparo do hidromel. Segundo ele, a bebida caiu no gosto de seus amigos e de pessoas mais próximas a ele. O empresário lembra que o preparo do hidromel passou a exigir cada vez mais de seu tempo, então ele decidiu empreender nesta área.

Ele que é dono da marca Norseman desde 2017, conta que, naquela época, era artesanal, não tinha fábrica própria, o que só ocorreu no final de 2019, quando fundou a hidromelaria, na rua Oscar Sperb, 157, em Novo Hamburgo. A microempresa, após cumprir com todas as exigências legais, iniciou as atividades e atingiu a capacidade produtiva é de 10 mil litros por ano.

"A profissional Taciane Ribeiro, responsável técnica, foi contratada e orientou passo a passo a preparação das instalações. Também foram feitos investimentos em maquinário, bem como, para aquisição de tanques para fermentação e de barris de carvalho", detalha.

A bebida, segundo Nogueira, pode ficar fermentando por períodos variados, dependendo da receita utilizada no momento. Ele informa que possui hidroméis há mais de dois anos em processo de fermentação, porém, explica que há rótulos tradicionais da Norseman, cujo processo demora em média um período de seis meses para ficar pronto.

Nogueira cita ainda que o hidromel pode apresentar muitas variações, por que depende do mel utilizado e da maneira como o hidromel vai ser produzido, ou seja, podendo conter outros ingredientes em sua formulação. "Só alterando o tipo do mel, já se obtém produtos diferentes, fora isso, há combinações de ingredientes. Também há vários estilos", diz.

De acordo com o empresário, hoje, Norseman tem registrados 20 rótulos, (receitas) e a cada semestre são colocados novos produtos no mercado nacional. "A Norseman tem quatro rótulos fixos. Os rótulos padrão, na faixa de R$ 60,00, são vendidos em garrafas de 750ml". Mais detalhes no site https://loja.norseman.com.br/.