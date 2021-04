Espumantes Salton chegam a Hong Kong

A Vinícola Salton, líder no segmento de espumantes há mais de 15 anos, fechou o primeiro trimestre de 2021 com 75% de aumento no volume exportado, comparando ao mesmo período do ano anterior. "Continuamos explorando para novos mercados, como é o caso de Hong Kong que, desde o início deste ano passou a ser um dos 30 países em que é possível apreciar nossos rótulos", informa o presidente da vinícola, Maurício Salton.

Em 2020, a Saltou contabilizou quase R$ 11 milhões em exportações, 77% a mais do que o registrado em 2019 e mais de 1,1 milhão de garrafas enviadas para fora do Brasil. Dessas, mais de 750 mil tiveram como destino à América do Norte, pois os Estados Unidos são hoje o maior consumidor de produtos da marca. "Isto ocorre graças, principalmente, às parcerias com grandes redes varejistas como a Total Wineand More, com 205 lojas espalhadas em 24 estados americanos, e a ABC Liquors, maior revendedora de bebidas da Flórida, com 142 unidades só no Estado", explica.

Diferente do que ocorre no mercado nacional de espumantes, que registrou queda de 6% em 2020, a Salton nesse período superou em 20% a comercialização na comparação com o ano anterior, sendo esta categoria responsável por 41% da receita da empresa.

Já a comercialização nacional de espumantes, conforme os dados publicados pela União Brasileira da Vitivinicultura (Uvibra), somou 12,6 milhões de litros e os rótulos da Salton representaram 51% do volume comercializado dentro do Brasil. Foram cerca de 10 milhões de garrafas de espumante vendidas em 2020 pela companhia. E somando os espumantes importados aos rótulos nacionais, apenas no mercado interno (o equivalente a 15,5 milhões de litros), deste número, a vinícola Salton garantiu uma fatia de 41,3%.

Com uma trajetória de mais de 110 anos de êxitos, a Salton lançou um novo documentário. Nele, a vinícola conta a longa experiência na elaboração de vinhos. O vídeo está disponível no YouTube da marca e tem como título: Família Salton: excelência como destino - Terroir. Ele apresenta os bastidores dos processos técnicos e também a narrativas dos viticultores, que dividem essa história junto aos profissionais técnicos da empresa. Atualmente, são cerca de 350 famílias produtoras de uva parceiras da vinícola.

A obra é produzida pela Vagão Filmes e dá continuidade à história contada no primeiro documentário, lançado em agosto de 2020, quando a Salton celebrou o marco dos 110 anos. Na ocasião, o documentário A Família Salton: um legado como destino, teve a missão de unir os relatos de quem participou da trajetória centenária da marca. O filme mostra também, na prática, os impactos econômico, social e produtivo do programa Terroir Salton, que investe em pesquisa e manejo agrícola em cerca de 60 famílias em todo o Estado. Link para visualização do vídeo: https://bit.ly/31NT4wh.