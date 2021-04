ADjogosRS informa crescimento de 102%

O segmento de mercado voltado ao desenvolvimento de jogos digitais no Rio Grande do Sul passou de R$ 3 milhões para R$ 65 milhões em apenas oito anos, representando um grande potencial econômico. Na comparação anual - 2019 e 2020 -, o crescimento no faturamento saltou para 102%. Esses números superam de longe as expectativas da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul (ADjogosRS), que mantém uma base constante de crescimento anual da ordem de 30% para o setor gaúcho.

A ADjogosRS, que tem como missão acompanhar e incentivar o desempenho desse mercado desde a sua fundação em 2013, tem 35 empresas associadas e 989 profissionais em atividade. De acordo com Ivan Sendin, diretor-executivo da ADjogosRS, a associação tem diversas ações e entre elas a de obter incentivos junto a setores governamentais e à iniciativa privada. Hoje, por exemplo, conta com canais de interlocução com o governo do Estado e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS).

A ADjogosRS também, como parte de suas atribuições, busca fomentar, compartilhar e disseminar informações relevantes a todos os associados. Além disso, tais ações abrangem estudantes, profissionais e empresas. Sendin informa que um destes mecanismos de incentivo é acionado através um dos comitês da ADjogosRS que atua junto a nove universidades gaúchas e que têm cursos de desenvolvimento de games em suas grades curriculares.

Segundo o diretor, o papel da ADjogosRS se expande ainda mais neste ponto, por que procura levar ao meio acadêmico as demandas da indústria de games e, deste modo, promover o aprimoramento de jovens profissionais conforme os moldes do mercado, além de contribuir para ampliação da aplicação de games em outras áreas.

Sendin diz que está em estudos a criação de um curso gratuito e digital para ajudar os acadêmicos na complementação ao ensino na graduação e na pós-graduação. Ele prevê que esse curso, com certificação, deva ocorrer no segundo semestre de 2022, por que é necessário um tempo para a sua preparação e execução.

Sendin informa que o Estado é um dos pioneiros na produção de jogos digitais e é uma referência para o País. "A ADjogosRS foi a primeira a estabelecer parceria para o fortalecimento do setor". Ele relata que a associação vem dando consultoria para consolidação de outras associações e também junto à Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos (Abragames).

Sendin diz que profissionais gaúchos estão indo trabalhar em países como o Canadá e Alemanha. Já o mercado brasileiro é considerado de qualidade técnica avançada e, por conta do dólar estar alto, o País também é competitivo. Já a mão de obra, porém, ainda é escassa. "Hoje, a preocupação é muito mais em conseguir mão de obra qualificada do que fechar as parcerias lá fora".

