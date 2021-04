UCS quer fomentar Agência de Inovação

A criação de um respirador humano artificial é apenas um dos exemplos do que vem sendo desenvolvimento na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Este e muitos outros projetos de pesquisa e de novos produtos estão se multiplicando na instituição da serra gaúcha, que é destaque nacional e internacional em inovação, empreendedorismo e ensino em diversos rankings de avaliação da Educação Superior.

Agora a universidade passa a ter um papel ainda mais importante, isto por que se reorganizou para tornar mais efetiva a transformação do conhecimento que produz - por meio da pesquisa avançada, da gestão de projetos e da prestação de serviços - em soluções eficientes e inovadoras para demandas de mercado e necessidades sociais. Resultante da reestruturação e do incremento do ecossistema de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da UCS, no final de 2020 foi lançada a Agência de Inovação UCS iNOVA.

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UCS, Juliano Rodrigues Gimenez, cria-se, deste modo, uma estrutura de articulação entre universidade, empresas, governo e comunidade para o desenvolvimento de pesquisas, projetos, serviços e negócios. A UCS iNOVA é inspirada nas melhores experiências em agências similares nacionais e internacionais, e visa fomentar o ecossistema regional para a inovação e o empreendedorismo.

Ele explica que a agência está vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e articula-se a partir de duas coordenadorias: a de Pesquisa e Desenvolvimento e a de Inovação. Estas atuam de modo transversal em quatro dimensões: o Centro de Integração de Ideias Inovadoras (IdeiaUCS), com foco na ideia; o Centro de Aceleração de Negócios Inovadores (StartUCS), com foco no negócio; o Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação (TecnoUCS), direcionado ao negócio e à infraestrutura; e o Centro de Prospecção de Recursos para Inovação (CatalisaUCS), com foco no desenvolvimento tecnológico e na inovação. Ele destaca que, deste modo, a instituição privilegia a agilidade e a sustentabilidade de suas operações. "Com olhar atento ao desenvolvimento sustentável, o objetivo é gerar valor a partir dos resultados de interação e desenvolvimento", diz.

A Agência, segundo Gimenez, já comemora a celebração de diversos contratos em parceria com empresas e Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica (ICTs). Além disso, há o trabalho na prospecção de variados projetos. "Uma grande conquista da agência, juntamente com o Ucsgraphene, é o credenciamento à Embrapii - Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, organização supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com recursos da Rede de Inovação em Mobilidade Rota 2030 para projetos na inovadora área de grafeno e nanomateriais". A Ucsgraphene é a primeira e maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina.