CA5 investe em tecnologia e em nova sede na Capital

A CA5 Assessoria Empresarial Ltda, empresa com expertise em contabilidade há mais de 30 anos no Rio Grande do Sul, mesmo antes da pandemia, já vinha fazendo apostas em inovação tecnológica, na qualificação de seus colaboradores e também na sua infraestrutura. Este planejamento a longo prazo foi fator fundamental para enfrentar os impactos da crise sanitária.

O diretor da CA5, Cesar Druck Samberg, diz que investimentos em modernidade não são novidade e muitas empresas procedem deste modo, porém, o que se vê é justamente o surgimento de uma nova mentalidade empresarial diante deste quadro agudo que a humanidade vem enfrentando. Samberg percebe que, ao lado de novas estratégias de gerenciamento como, por exemplo, do empresário pós-pandemia em trabalhar com estoques mínimos, com foco no cliente e na ampliação de sistemas via home office, também está uma nova realidade, que tem como base a tecnologia.

O diretor lembra, por outro lado, que muitas empresas, principalmente aquelas do ramo do comércio, fecharam ou estão fechando as portas em meio às dificuldades financeiras. Outras, a seu modo, buscam novas soluções contábeis para tentar escapar da falência, ou buscar, por exemplo, fazer cortes de gastos em inúmeras áreas e um dos últimos recursos é a redução do quadro de trabalhadores.

De acordo com Samberg, na carteira da CA5, com mais ou menos 300 clientes, apenas dois, em sua lembrança, relataram que procuraram um empréstimo via o Pronampe - Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Ele explica que um desses empresários relatou que, apesar do aporte financeiro, as dificuldades não foram sanadas. Samberg relata que esse exemplo se encaixa na situação de milhares de empresários, que estão afogados em dívidas e não conseguem arcar com novos empréstimos.

O diretor da CA5 diz que o quadro econômico é complexo e a empresa recebe muitos questionamentos em busca de alternativas. Em todos os sentidos, Samberg salienta que a contabilidade exerce um papel fundamental. Ele também lembra que a CA5 atua há mais de 10 anos em questões voltadas à modelagem de planos de pagamento em casos de recuperação judicial de seus clientes.

Ainda entre as inúmeras ações da CA5, ele destaca: "nós temos modalidades presenciais nas empresas, como, por exemplo, no processo de implantação de softwares, voltados à contabilidade, porém, neste último mês, o trabalho foi suspenso pela pandemia". Ele detalha que, neste caso, as ações foram direcionadas para consultoria via home office.

Samberg lembra que, no ano passado, no início da pandemia, a CA5 executou um de seus planos de metas: a mudança para nova sede, na rua Auxiliadora, 146, em Porto Alegre. Um espaço moderno, amplo e com infraestrutura para atendimento presencial e reuniões on-line. A mudança, segundo o diretor, já estava planejada há alguns meses.