Vipal Borrachas começa produção na Argentina

A Vipal Borrachas, líder na América Latina e uma das principais fabricantes mundiais de produtos para renovação de pneus, iniciou a produção em sua mais nova estrutura fabril, em Perez, província de Santa Fé, Argentina. A fábrica, que conta com a tecnologia de ponta empregada pela Vipal em todas suas unidades fabris, teve investimento ao redor dos US$ 20 milhões.

Primeira planta da Vipal fora do Brasil, a unidade de Perez está produzindo bandas pré-moldadas para reforma de pneus, que abastecem os mercados da Argentina e de exportação. Atualmente, a Vipal totaliza cerca de 183 mil metros quadrados de parque fabril, com capacidade instalada superior a 19 mil toneladas/mês contando com suas outras três unidades. Com espaço total de 15 mil metros quadrados e área construída de 7,6 mil metros quadrados, a fábrica da Argentina tem uma capacidade instalada de mil toneladas de mistura de borracha por mês. A planta comporta ainda um Centro de Distribuição, o qual suporta o armazenamento de mil toneladas de produtos.

Conforme o diretor de Negócios Internacionais da Vipal Borrachas, Leandro Rigon, o objetivo principal da empresa com este investimento é atender a uma necessidade de mercado, tanto da Argentina quanto de outros países latinos. "O principal objetivo é melhorar a nossa capacidade de atendimento do mercado local, com uma logística mais eficiente, além de utilizar a nova plataforma para exportações a mercados vizinhos com maior sinergia".

A Vipal comercializa sua linha de produtos no mercado argentino há quase três décadas, principalmente bandas de rodagem, mantendo no país, igualmente, uma filial, um Centro de Distribuição e equipe local. A operação leva ao país vizinho uma série de benefícios, como a substituição de importações, uma plataforma própria de exportação, a geração de empregos, entre outros fatores. Toda a mão de obra da fábrica é de trabalhadores locais, 41 neste momento. De acordo com o projeto original, há a intenção de efetivarem-se 120 profissionais.

Contudo, as boas perspectivas da Vipal não param por aí. A empresa, que teve resultado nas exportações muito próximo dos 100% da meta estabelecida para o ano passado, vê como positivo o seu desempenho no exterior.

"As exportações de 2020 superaram as expectativas para um ano cheio de incertezas e situações que impediram operações durante períodos de lockdown em vários países", argumenta Rigon. Para 2021 o diretor segue confiante no crescimento: "Esperamos seguir na recuperação de negócios. Independentemente da ainda presente ameaça oferecida pela pandemia, projetamos crescimento e bons resultados".

Com 47 anos, a empresa conta com 13 centros de distribuição ao redor do globo e está presente em mais de 90 países. A Vipal tem uma universidade corporativa, a Univipal, e um centro de pesquisa e de tecnologia, que comporta 13 laboratórios, além de centro técnico e um laboratório para ensaios em pneus novos e reformados.