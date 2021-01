Cooperativa Garibaldi chega aos 90 anos

Após um ano improvável, no qual as mais otimistas projeções indicavam um cenário de estabilidade, a Cooperativa Vinícola Garibaldi aporta em 2021 embalada para celebrar seus 90 anos com as conquistas trazidas em um 2020 de superação.

A marca da Serra alcançou um faturamento de R$ 185 milhões, estabelecendo crescimento de 7% diante de 2019. O incremento dos números também abarcou a comercialização de vinhos finos, com um salto de 30%, e de espumantes, produto carro-chefe da vinícola, com vendas 10% superiores às de 2019. Diante dessa performance, o novo ano ganha ressignificação, não apenas pelos prognósticos mais confiáveis diante do enfrentamento da pandemia, mas também pela materialidade das projeções.

A Garibaldi já começou a receber as primeiras uvas da colheita estimada em 25 milhões de quilos. O montante, 25% maior do que a histórica safra passada, tida como uma das melhores da história, renderá o envase de cerca de 20 milhões de litros incluindo sucos, espumantes e vinhos.

O aumento da safra é uma consequência do investimento da cooperativa em novas áreas de cultivo nos últimos anos, que agora começam seus ciclos produtivos. Ao todo, a cooperativa receberá mais de 40 variedades de uvas, sendo 30% do total de cepas voltadas à elaboração de espumantes - Moscatos, Prosecco, Trebbiano, Chardonnay, Riesling e Pinot Noir.

As comemorações que irão marcar os 90 anos da Cooperativa Vinícola Garibaldi começam no dia 22 de janeiro, em um grande momento envolvendo as famílias associadas. Elas serão as primeiras a conhecerem dois especiais produtos desenvolvidos para o emblemático aniversário.

Um é o vinho Garibaldi Reserva 90 anos, exclusivo corte com as variedades Tannat, Merlot, Ancelota e Marselan, limitado a apenas 2,5 mil garrafas. O outro é o Espumante Garibaldi 90 anos Extra-Brut. Para esse momento, a cooperativa prepara uma festa virtual no dia de seu aniversário, com transmissão em seus canais digitais. O acontecimento, além de contar com ações especiais para a entrega dos produtos aos associados, terá leilão das bebidas comemorativas para angariar fundos a causas sociais do município.

Atualmente, a cooperativa conta com 420 famílias associadas, responsáveis pelo cultivo de 1,1 mil hectares de vinhedos em 15 municípios, com uma produção superior a 20 milhões de quilos de uva por ano. Para o futuro, é a crença no trabalho coletivo, que propiciou a longevidade à cooperativa, a receita para seguir adiante. "Tenho um sentimento de gratidão a cada associado, só por causa dele chegamos até aqui. E é com o envolvimento dele e de todos que fazem parte da nossa família que seguiremos investindo em tecnologia e em desenvolvimento de produtos para que sejamos referência em espumante até 2023", projeta o presidente da vinícola, Oscar Ló.