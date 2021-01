Nova tecnologia inativa vírus e micro-organismos

A EFA, empresa de importação e exportação de produtos para saúde, lançou no mercado brasileiro o Clean Air EFA, um equipamento que possui uma tecnologia que inativa vírus e micro-organismos, bactérias, fungos, mofos e ácaros. Além de eliminar odores, mesmo que impregnados, o que ajuda a minimizar sintomas de alergias respiratórias. Com tecnologia limpa, o sistema capta o ar do ambiente e, com a quebra de moléculas, transforma o oxigênio em ozônio.

A empresa investiu cerca de R$ 200 mil para desenvolver o equipamento, que difere dos existentes no mercado por ser totalmente digital, ter precisão no tempo e grande geração de ozônio. Inclusive, possui o menor custo pela quantidade de ozônio gerado. Além disso, é bivolt automático e faz um pré-teste de funcionamento, dando mais segurança e credibilidade ao cliente.

"A expectativa é alcançar um crescimento no lucro da empresa de mais de 40% do faturamento atual. Claro que, quando lançamos um produto, existe um tempo de maturidade e receptividade dos clientes para aderir ao produto novo, mas pensando que a empresa já está no mercado há mais de 10 anos e com mais de 50 mil clientes satisfeitos, esperamos alcançar os 40% em pouco tempo", diz Henrique Noel, sócio-diretor da EFA.

Hoje, a empresa EFA representa 40% do mercado de limpeza profunda. Até o momento, a companhia cresceu 30% e busca alcançar mais 40% de alta para os próximos seis meses com o lançamento do Clean Air EFA.

Segundo Noel, o produto se adapta a todos os segmentos de mercados. "Hoje, oferecemos oxi-sanitização a hotéis, clinicas, academias, consultórios, hospitais, pet shops e lavanderias, entre outros. Isto porque é necessário promover segurança para os colaboradores e clientes. E o nosso diferencial está em disponibilizar para as pessoas tecnologias que sanitizam, limpam e descontaminam superfícies e ambientes. Através da EFA System e do Clean Air EFA - Sistema de Oxi-sanitização, a EFA pontua um novo conceito de limpeza e descontaminação aliados à tecnologia, praticidade e otimização de custo e tempo, com segurança durante o processo".

De acordo com Noel, a pandemia influenciou este crescimento. "Hoje, a população quer realmente se sentir segura quanto à sanitização e à limpeza profunda dos ambientes e superfícies, e nossas tecnologias realizam estes processos", explica o sócio. Para 2021, a expectativa é de um crescimento de 30%. "O novo normal está aí, com isto a preocupação com a higienização profunda dos ambientes, sejam corporativos ou residenciais agora faz parte do nosso cotidiano. Isto deve persistir mesmo com o fim da pandemia. Com a Covid-19, a população entendeu que a limpeza profunda precisa fazer parte do dia a dia das pessoas e estar presente em todos os lugares", finaliza.