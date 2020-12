Duo coworking oferece novos serviços em 2021

A Duo, coworking de beleza e estética avançada com gestão pessoal e profissional, é um modelo de negócio idealizado pela empresária Fernanda Carvalho que, agora, prepara para 2021 mais uma inovação. Ela vai acrescer à estrutura o serviço de terapia capilar, que passará a funcionar no mezanino.

Fernanda informa que, no constante desenvolvimento da área empresarial, ela vem recebendo orientações profissionais da arquiteta Juliana Moura para os ajustes e adequações finais voltadas ao desenvolvimento da prática de uma estética mais avançada.

Ela explica que, por causa, da pandemia, o negócio adotou um modelo híbrido e, principalmente, no mezanino, que hoje, conta com salas equipadas para profissionais, de áreas como biomédicos, nutricionistas, fisioterapeutas e entre outros, todos necessariamente atuam com os seus devidos alvarás. Fernanda salienta que, para estes profissionais, o modelo de contrato tem que ser fixo.

No térreo, a empresária informa que a grande novidade passa a ser o serviço de manicure combinada - método russo. Ela cita também, que o espaço foi desenhado com o objetivo de oferecer serviços de estética capilar. "A Duo é um moderno espaço de beleza formatado no modelo de compartilhamento para profissionais que buscam maior liberdade, autonomia e flexibilidade", reforça Fernanda.

A Duo localiza-se na avenida Nilo Peçanha, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre e foi inaugurada no dia 15 de outubro de 2019. Fernanda conta que o negócio, atualmente, possui 60% de sua área de 300 metros ocupada.

"Esse foi um ano de grandes desafios com uma pandemia. Mesmo assim, estamos conseguindo formatar uma equipe de profissionais completa, oferecendo aos clientes o que existe de mais moderno em hair service masculino e feminino, maquiagem, tratamentos corporais e faciais, embelezamento de mãos e pés", detalha.

Fernanda lembra que o espaço foi, desde o início, pensado com ambientes planejados, climatizados, preparados para o melhor atendimento dos coworkers e clientes finais onde os profissionais participantes têm o melhor custo/benefício. "Na Duo, o profissional pode agendar horários esporádicos ou ter uma estação de trabalho seu, pagando somente pelas horas utilizadas".

A empresária diz que o coworking oferece um ambiente, que favorece, entre outras coisas, a troca de conhecimentos entre os profissionais. Fernanda lembra que, na época em atuava em uma multinacional, utilizava o modelo de coworking e sempre encontrou vantagens neste tipo de modelo de negócios, principalmente, para os seus clientes.

Na Duo, Fernanda também informa que existe no térreo o serviço de café e bistrô com opções de almoço, lanches e cafés especiais. Outra comodidade é o estacionamento fácil, bem em frente ao local.