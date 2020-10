Impresul amplia mercado com ajuda do e-commerce

Empresa do segmento gráfico, a Impresul, localizada em Porto Alegre, com a pandemia da Covid-19, fortaleceu ainda mais a sua presença junto ao mercado digital. Com um projeto já traçado e que teve o seu início há cinco anos, voltado ao desenvolvimento e também para qualificação de ferramentas próprias ampliar o faturamento por intermédio do o e-commerce, a Impresul decidiu acelerar o seu plano estratégico inicial para enfrentar a crise sanitária.

Passados os meses mais difíceis - abril, maio e junho -, com grande queda em nos pedidos, o que forçou a redução e também a suspensão de jornada de trabalho e também com a diminuição do quadro de funcionários (muitos antecipando a aposentadoria), a empresa viu, em julho, um crescimento de quase 50% nos pedidos de sacolas e embalagens para alimentos.

Fernando Garbarski, diretor comercial Impresul, explica que a captação de clientes via e-commerce é uma estratégia que deu certo. O empresário lembra que os negócios enfraqueceram no início da pandemia devido à baixa demanda.

Garbarki informa que a Impresul teve de se adaptar para poder vencer os obstáculos e, deste modo, acabou promovendo ações amargas, como redução de jornada e também fazendo suspensões de jornada de trabalho. Garbarski diz que, por intermédio do e-commerce, os pedidos de serviço começaram a ter um volume maior a partir de julho. Ele explica que as demandas vinham, principalmente de empresas do segmento alimentício, solicitação de sacolas e também de embalagens.

Ele lembra que no início de setembro, a Impresul também passou a registrar um volume bem maior de novos pedidos, desta vez, motivados pelo começa da campanha política.

Garbarski relata que a empresa já está encontrando dificuldades para abastecer os seus estoques de matéria-prima e também está verificando uma certa dificuldade em receber o produto da indústria, também por conta dos reflexos da pandemia. Ele também destaca que a reposição está sendo feita com produtos comprados já com valores corrigidos para cima, deste modo, Garbarski não descarta repassar futuramente os novos preços para seus clientes. O empresário comenta que o aumento nos preços da matéria-prima estão recebendo uma correção na ordem de 25% dos fornecedores em geral.

"Em alguns produtos, nós estamos recorrendo a novos estoque e nós estamos repassando o preço, sim", explica. Em relação aos negócios, ele avalia que a atividade já beira a normalidade, ou seja, o que era visto antes da pandemia. "Já estamos entre 5% a 10% abaixo do nível (normal) de 2019. Em pouco tempo, a gente acredita que as coisas vão normalizar. Em novembro, dezembro, a produção deve estar no ritmo antigo", acrescenta.