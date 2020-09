Unimed Porto Alegre divulga novas ações

Ações direcionada à inovação ditam o ritmo administrativo da Unimed Porto Alegre, que vem investindo na diversificação de produtos e serviços, valorizando as necessidades de seus clientes. A cooperativa de médicos, líder no mercado de assistência à saúde na Capital, Região Metropolitana, Centro-Sul e Litoral Norte do Rio Grande do Sul, também acaba de inaugurar a nova unidade do Laboratório Unimed para a coleta e serviços de exames em Gravataí. O novo empreendimento atende beneficiários dos planos da cooperativa e a população residente na região de forma particular.