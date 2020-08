Empresa de transporte utiliza névoa biocida

A Transporte Santo Antônio, que circula nos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, é pioneira no Rio Grande do Sul a utilizar processo de sanitização pelo sistema Fip Onboard em sua frota de ônibus, que se aproxima das 100 unidades.

Os gestores da empresa buscaram uma maneira segura para combater o novo coronavírus e de dar tranquilidade para os seus usuários. O procedimento adotado pela Transporte Santo Antônio promove o lançamento de nanopartículas de uma solução biocida, que inativa tanto vírus quanto bactérias, realizando a desinfecção de superfícies e ambientes, criando uma espécie de película. A tecnologia denomina de "Fog in Place" produz uma névoa que cobre por completo à área a ser desinfectada.

A novidade é fruto de uma parceria firmada com a Marcopolo Next, de Caxias do Sul, que utiliza a tecnologia da AurraTech, startup brasileira (Santo André (SP), fundada em 2015 e que se notabilizou pelo desenvolvimento da solução em biossegurança FIP - Fog In Place. Empresas de vários países já utilizam o sistema FIP, entre eles México, Estados Unidos, Espanha, Portugal e África do Sul.

A tecnologia é sustentável, onde os processos de desinfecção são feitos de forma eficiente, com economia de água, químicos e efluentes. E o protocolo para uso do sistema nos ônibus foi validado pelo laboratório da Universidade de Caxias do Sul. A tecnologia também é validada pela norma francesa NFT72-281, cujo processo utiliza só saneantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

O processo de aplicação é rápido: em automóveis, leva 5 minutos, e em ônibus não ultrapassa os 25 minutos. Em poucos minutos, bactérias e vírus são desativados, pois são eliminados ao entrar em contato com a névoa, garantindo a proteção contra doenças, entre elas a Covid-19.

Os veículos da Transporte Santo Antônio estão passando, periodicamente, pelo procedimento, que é realizado a cada 72 horas. "Dessa forma, estamos garantindo aos usuários plena segurança e tranquilidade durante o uso do transporte coletivo", comenta a diretora da empresa de transporte, Susana Giordani.

A Santo Antônio é especializada em transporte urbano e intermunicipal, fretamento e com atuação, também, no segmento de turismo rodoviário (a empresa opera a movimentação da Giordani Turismo, agência referência na Serra gaúcha, detentora da operação da Maria Fumaça, em Bento Gonçalves, e integrante dos negócios da família).

As sessões de sanitização ocorrem por agendamento, feito por meio de uma plataforma on-line, que informa o horário para o serviço e permite, também, o pagamento eletrônico. Contrato: https://www.nextservices.com.br/fip.