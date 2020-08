Startup apresenta solução em eficiência operacional

A startup Desenvolve Desenvolvimento de Sistemas lançou, no fim de 2019, a primeira versão de sua plataforma digital, hospedada na nuvem, com o objetivo de melhorar a eficiência dos negócios de grandes e médias empresas por intermédio da capacitação de colaboradores e do monitoramento dos processos produtivos. Albert Geiger, CEO da empresa, informa que o produto preenche uma lacuna no mercado.

Geiger, que é engenheiro, concebeu o conceito do sistema a partir da sua constatação para o problema. E, com o seu sócio no empreendimento, Evandro Dalbosco, CTO, diretor de tecnologia, e analista de sistemas, desenvolveu a plataforma. "A plataforma Desenvolve está sempre em permanente evolução. O produto mínimo viável (MVP) foi desenvolvido em 2017", explica.

O especialista informa que, por intermédio da plataforma, as empresas que compõem redes de suprimentos e distribuição passam a contar com ferramentas que as auxiliam a solucionar questões-chave para gestão operacional. "Ao longo de uma cadeia de suprimentos, muitas operações e processos são desenvolvidos por várias equipes diferentes", comenta. Segundo ele, pode-se disponibilizar os padrões operacionais para consulta em tempo real. "Os dados são coletados facilmente e de maneira ágil, o que aumenta a velocidade do acesso às informações."

Entre as principais funcionalidades da plataforma, Geiger destaca a disponibilização dos documentos; criação de formulários; agendamento de questionários; elaboração de cursos e testes; agendamento de aulas; gestão da aprendizagem; e Dashboard para gestão visual, ou seja, identificação visual de todas as informações.

E entre os diferenciais, Geiger cita a simplicidade e autonomia do produto; integração entre capacitação e monitoramento; cursos a custo zero; cursos segmentados conforme a estratégia de capacitação da empresa; e, disseminação por intermédio do conceito de rede. "A plataforma foi concebida no conceito de rede. Podem integrar à mesma rede fornecedores, unidades operacionais, filiais, distribuidores, clientes e representantes", acrescenta.