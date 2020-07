Supper Rissul completa 21 anos com ação do bem

O Supper Rissul comemora os seus 21 anos com uma campanha de caráter social, intitulada: "Selfie do Bem". A ação, que iniciou no dia 3 de julho, está canalizando"doações de selfies"por intermédio do site www.selfiedobem.com.br. A cada foto postada, o Supper Rissul doa o valor de R$ 5,00, em alimentos. A campanha beneficia a Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul e a meta é chegar a R$ 150 mil em doações. Rafael Lubini, gerente de marketing da UnidaSul, holding, que administra o Supper Rissul, explica que este montante equivale a 30 mil selfies e corresponderá a cinco carretas de alimentos.

Lubini salienta que o aniversário do Supper Rissul sempre teve um grande destaque e muita comemoração. Neste ano, explica o gerente de marketing, a data tinha de ser lembra, porém de um modo muito especial e diferente. Deste modo, surgiu então a ideia: vamos marcar o aniversário com a realização de uma campanha de cunho social, visto que, muitas pessoas estão sofrendo com os efeitos da pandemia da Covid-19 e necessitando de alimentação. "O Supper Rissul sempre está ao lado das pessoas", cita.

Lubini detalha que está ação só terminará no momento em que os seus objetivos forem alcançados. Para participar, os interessados podem entrar no site "Selfie do Bem"; lá na página estão todas as informações e os procedimentos necessários para encaminhar foto e fazer uma boa ação, alimentando vários gaúchos nesta crise.

"O Supper Rissul orgulha-se de pertencer a um setor estratégico para a economia gaúcha, por ser porta de entrada no mercado de trabalho para milhares de jovens".

Hoje, o Supper Rissul possui 38 lojas em sua rede e está presente em 21 municípios do Rio Grande do Sul, atendendo a uma população média de 158 mil pessoas. Tem no Litoral, tem na Região Metropolitana, também está presente no Vale do Paranhana e na Região Serrana.

O Supper Rissul tem origem na Comercial Rissul, fundada em 1999, que detinha uma rede de lojas varejistas, marca própria de produtos e uma bandeira de distribuição. Em 2006, aconteceu a união entre a Comercial Rissul e a Comercial Unida e o resultado foi a criação da UnidaSul, holding que hoje administra o Supper Rissul e outras unidades de negócio.

A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul trabalha diariamente para levar alimento àqueles que mais precisam. Criada há 20 anos, a Rede de Bancos de Alimentos RS possui 23 Bancos de Alimentos associados no Estado, os quais já doaram mais de 50 milhões de quilos de alimentos para as pessoas que mais precisam. São beneficiadas 800 entidades carentes, o que representa 30 mil famílias atendidas por mês.