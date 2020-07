Unimed Federação-RS conquista o GPTW

A Unimed Federação-RS conquista certificação do Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas para se trabalhar. A cooperativa, agora, participará da etapa de avaliação nacional, que pode levá-la ao ranking das melhores do Brasil.

De acordo com Rodrigo Lima da Silva, gerente de Gestão de Pessoas da Unimed Federação-RS, o GPTW é uma instituição reconhecida mundialmente por certificar grandes empresas. Silva diz que o certificado conquistado, na verdade, vem para chancelar o trabalho realizado em relação às pessoas e ao fortalecimento de vínculo com elas. "Trata-se de um reconhecimento das pessoas, elas fazem a diferença em nossos processos. Este trabalho teve total apoio da diretoria, desde o início."

Silva salienta que é muito importante destacar o papel das pessoas, uma vez que elas são fundamentais no desenvolvimento exemplar das atividades. "A Unimed Federação/RS contribui no processo de gestão de todo o sistema Unimed do Rio Grande do Sul. Internamente, ela desenvolve sistemáticas de aperfeiçoamento deste processo, que é contínuo na qualificação, com foco no atendimento, cada vez melhor, das filiadas do Sistema Unimed-RS, envolvendo os seus clientes e o público em geral."

Segundo ele, uma série de ações foram criadas e colocadas como meta para obtenção do selo. Deste modo, por intermédio de indicadores de controle, foi possível acompanhar a progressão de todos os processos propostos, destacando nesta estrutura a parte importante, composta pelas pessoas. Silva salienta que o merecido reconhecimento é resultante de um trabalho conjunto. "Nós iniciamos este projeto em 2017, olhando para os cenários de mercado e esta certificação foi inédita. A Federação nunca tinha obtido certificação neste nível de gestão de pessoas. Ela tem uma série de outras certificações, outros reconhecimentos em termos de mercado."

Silva explica que a divulgação do ranking ocorrerá neste ano, sendo que o GPTW o fará por intermédio de comunicado, porque 2020 é um ano atípico, por causa da pandemia da Covid-19. "O processo para certificação foi um desafio: tivemos de fazer a divulgação para os nossos colaboradores, que estão em home office, desempenhando as suas funções em segurança e tranquilidade. Neste período cada um deles teve de responder os questionários da pesquisa", acrescenta.

A Unimed Federação-RS conta com 27 Unimeds Singulares, reunindo 15,5 mil médicos cooperados, com 1,73 milhão de beneficiários, além de 62 clínicas e laboratórios próprios, bem como 19 pontos (atendimentos próprios) e dez SOS próprios.