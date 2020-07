Arcari Empreendimentos conquista certificação

A Arcari Empreendimentos, de Bento Gonçalves, comemorar a boa fase do negócio, que já soma mais de 15 anos no segmento da construção civil. A empresa foi a primeira no Brasil a receber a certificação 'Selo Casa Azul Caixa', no nível Diamante, a mais alta outorga concedida pela Caixa Econômica Federal no segmento habitacional brasileiro.

O selo atesta a adoção assertiva de soluções urbanísticas e arquitetônicas, utilizando racionalmente os recursos naturais em empreendimentos executados no âmbito dos programas operacionalizados pela instituição financeira. A certificação veio com o projeto do Residencial Jardim Toscana, idealizado pela construtora na cidade de Farroupilha.

A Arcari também consolidou outra importante conquista que evidencia o conjunto de diferenciais pelos quais é reconhecida no segmento: avançou da 44ª para 30ª posição no ranking da Intec Brasil, que lista as 100 maiores construtoras do País.

O levantamento é elaborado anualmente e aferido por uma plataforma que contempla informações técnicas e financeiras das empresas participantes que estejam construindo projetos comerciais, residenciais e industriais. A partir desses dados, posiciona as construtoras anualmente conforme os metros quadrados construídos no ano anterior.

"Temos uma trajetória consolidada e reconhecida pela seriedade no segmento, especialmente pela solidez do trabalho que desenvolvemos ao longo dos anos, atentando com muito zelo para aspectos como qualidade e cumprimento de prazos. Nossa estrutura tem corpo técnico próprio e exclusivo, composto por profissionais de engenharia, arquitetura e segurança no trabalho, além de maquinários de terraplenagem, caminhões, guindastes e fábrica de pré-moldados, o que nos permite garantir agilidade e eficiência no acompanhamento e execução dos projetos", comenta o engenheiro e diretor-executivo da Arcari, Andrey Arcari.

Agora, a Arcari Empreendimentos leva a experiência acumulada ao longo do tempo de atuação no ramo da construção civil na Serra gaúcha para o Vale dos Sinos - confirmando a realização de seu primeiro projeto em Novo Hamburgo. O residencial já está na fase inicial de obras e as unidades estão sendo comercializadas.

Com empreendimentos e escritórios na cidade-sede, Bento Gonçalves, a Arcari Empreendimentos também conta com obras em Farroupilha, Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Desde 2004, a empresa já concluiu 31 empreendimentos residenciais, ultrapassando os 4.200 apartamentos com chaves entregues aos moradores. Mais informações no site www.arcari.com.br.