MuleBule: inovação com técnica francesa sous-vide

A empresa MuleBule, com a sua proposta diferenciada para o mercado, oferece aos seus clientes uma experiência única em sabores e praticidade. Isso ocorre a partir de um novo produto: Be a Chef - com pratos preparados com a técnica à francesa sous-vide (a vácuo). "Trata-se de uma prática de preparo com cozimento em baixas temperaturas, que possibilita manter a integridade dos ingredientes e uma verdadeira experiência de chef em casa", informa o empresário Nelson Ramalho, criador da marca MuleBule.

De acordo com Ramalho, essa técnica é utilizada nos restaurantes mais renomados do mundo. O cliente, em sua residência, só tem o trabalho de colocar os bags - sacos que acondicionam os produtos diretamente em água fervente em banho-maria por alguns minutos para a refeição ficar pronta. "O prato mantém a qualidade - similar ao que é servido em um restaurante. O cliente pode, então, decorar a seu modo", detalha.

Ramalho diz que um dos diferenciais dessa técnica é o tempo de armazenamento dos alimentos. "Cada, prato pode ser mantido em refrigeração por até cinco dias e congelado por 30 dias", acrescenta.

Com uma trajetória de sucesso que começou em 1990, o empreendedor que começou com uma primeira cafeteria no Novo Shopping, em Novo Hamburgo, em 2004, além de inaugurar o MuleBule Bistrô & Café, abre uma empresa de alimentação homônima, direcionada a eventos. Com a entrada do sócio, Adelar Kleinert Jr., em 2006, o negócio cresceu e se consolidou como uma referência no mercado regional.

A MuleBule está presente em diversas regiões do Brasil. Ramalho explica que, antes da pandemia da Covid-19 - e agora em stand by -, a empresa atuava em grandes feiras do agronegócio, como Tecnoshow e Agrishow, entre outras, com projetos especiais de alimentação e bebidas para atender a volumes de até 3 mil a 4 mil pessoas por dia.

A maior estrutura da MuleBule está localizada no Rio Grande do Sul, onde a empresa conta com uma sede de mil metros quadrados de área no bairro Navegantes, em Porto Alegre, com capacidade para atender a eventos de todos os portes. E oferece serviços personalizados por demanda.

No portfólio estão inaugurações de empreendimentos - como a fábrica da Philip Morris, a Arena do Grêmio e shopping centers - e grandes eventos - como Fimec, Construsul, entre outros. O maior já realizado foi a Copa do Mundo de 2014, quando foi escolhida por representantes da Fifa para executar a operação alimentícia e a área VIP do estádio Beira-Rio - fazendo parte de um seleto grupo de 20 empresas escolhidas em todo o Brasil. Site do Be a Chef: https://www.goomer.app/be-a-chef ou pelo WhatsApp (51) 99281-3443.