Móveis do Bem prepara novidades para o mercado

A Móveis do Bem, empresa que atua há 12 anos no mercado nacional e também nos Estados Unidos, especializada em móveis produzidos com madeira de demolição, está com novidades e entre elas: a locação para eventos e também em aproximadamente 30 dias estará em pleno funcionamento a nova plataforma de seu e-commerce para dar mais comodidade aos clientes com oferta de artigos de decoração e de móveis de demolição. A empresa realiza, igualmente, estudos e projetos na área de decoração para empresas e residências.

De acordo com a diretora da empresa, Cristiane Pacheco, a Móveis do Bem criou uma solução muito criativa com a chamada "Lista de Desejos", para atender àquelas pessoas que estão montando enxoval e desejam, por exemplo, uma mesa, ou uma cristaleira para a casa nova. Cristiane, que também é designer, especializada em arquitetura de interiores, explica que os móveis de demolição seguem uma tendência de mercado, que alia estética e sustentabilidade. "Eles estão sempre na moda. Nossos móveis são fabricados com a verdadeira madeira de demolição", comenta.

Ela argumenta que os móveis feitos com madeira de demolição estão adquirindo cada vez mais valor, isto porque, são fabricados com madeiras que hoje encontram-se cada vez mais raras e, inclusive, com corte proibido. "Com o passar do tempo, esse tipo de móvel será ainda mais difícil de ser encontrado. Além disso, constroem-se cada vez menos casas de madeira, tornando este tipo de móvel um item raro".

Cristiane diz que a empresa também tem uma modalidade diferenciada de negócios, recebendo os móveis de demolição de seus clientes em substituição a outros. Segundo a empresária, muitas vezes, as pessoas desejam trocar a mobília para atender os seus anseios estéticos. Ela comenta que os móveis com madeira de demolição possuem grande durabilidade e, na maior parte das vezes, remetem para uma memória afetiva. "Oferecemos uma grande variedade de produtos à pronta entrega, com diversos modelos e acabamentos, que combinam com todos os estilos", acrescenta

Cristiane cita que nas lojas da Móveis do Bem, os clientes contam com equipes de profissionais em designers prontos para dar orientações e oferecer os produtos que mais atendem às necessidades dos lares e das empresas, de modo personalizado. "Criamos também fachadas, assoalhos, pergolados e revestimentos em geral".

Hoje, a empresa está presente em Porto Alegre, em Florianópolis (SC) e em Orlando, nos Estados Unidos. Na loja, localizada na Zona Sul de Porto Alegre, as pessoas encontram a cafeteria, o Café do Bem, que agrega conforto aos visitantes.