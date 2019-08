No ano em que a CMPC completa 10 anos de atuação no Brasil, a planta da companhia chilena em Guaíba comemora resultados excelentes obtidos ao longo de sua trajetória após os investimentos de expansão da planta, em 2015, que fez quadruplicar a produção, chegando a 1,8 milhão de toneladas de celulose de fibra curta por ano. A empresa está implementando um processo de transformação cultural por meio de um modelo operacional baseado nos princípios da metodologia Lean, com foco em melhoria contínua, excelência operacional, segurança e gestão ambiental.

Uma das iniciativas que contribuem para a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva da empresa é a economia circular, que consiste em fazer o melhor uso de tudo o que é consumido, aproveitando resíduos e materiais descartados e os transformando em novos produtos. Para isso, a CMPC realiza a reciclagem de 99,7% dos resíduos da produção de celulose, correspondentes a 50 mil toneladas de resíduos sólidos gerados todos os meses no processo industrial, que são transformados em adubo (humosolo). A CMPC leva os resíduos para seu Centro de Tratamento de Efluentes, onde passam por um processo de compostagem para serem, posteriormente, vendidos como fertilizante orgânico. Outro exemplo é o caso da serragem, obtida da sobra do cavaco (madeira picada utilizada na queima durante a produção da celulose), que equivale a 5 mil toneladas por mês e é vendida para diversas empresas de móveis MDF do Rio Grande do Sul.

"A CMPC sempre será referência na produção de madeira maciça, celulose, papel, embalagem e produtos para tissue, mas, para se manter nesse patamar, está voltada para o futuro, seja revisitando as estratégias de negócios e relacionamento ou modernizando as plantas à realidade da Indústria 4.0", diz o diretor-geral da CMPC, Mauricio Harger.

A companhia tem como propósito os três Cs - Criar inovação, Conviver com as comunidades de seu entorno e trabalhar orientada a Conservar o meio ambiente - e, por isso, mapeou 62 municipios vizinhos à sua unidade industrial, portos, hortos florestais e areas de conservacao, dando apoio a mais de 40 iniciativas sociais dentro de uma nova política de atuação social da empresa, que tem educação, geração de renda e qualidade de vida como seus três temas prioritários.

Outra iniciativa da empresa é a Favos do Sul, que reúne apicultores de pequenas cooperativas para colocar suas colmeias junto aos hortos florestais da empresa, proporcionando geração de renda para 120 apicultores e destinando cerca de 15 toneladas da produção de mel para ONGs e escolas de educação especial (Apaes) de 23 municípios, que vendem e revertem a verba para suas atividades.

Em termos de eficiência energética, cerca de 83% de toda a energia consumida pela CMPC globalmente é gerada a partir da biomassa.