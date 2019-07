Fox3 completa cinco anos com novos projetos

A agência Fox3, no momento em que completa cinco anos de atuação no mercado, anuncia projeto de expansão com a criação de uma área comercial e diversos produtos. Dentro desse cenário projetado, a empresa tem como meta um crescimento de 30% de sua carteira de clientes neste ano.

A Fox3, fundada em 2014, é fruto do empreendedorismo de Thiago Schmitt e Jéssica Manzzoni. No início, Schmitt trabalhava na área de Tecnologia da Informação (TI) em empresa familiar, e Jéssica era analista de software em um banco e, em função da criação do empreendimento, mudou sua graduação em Jornalismo para se especializar em Administração com ênfase em TI.

Jéssica explica que a sua escolha foi acertada, uma vez que permitiu ter mais clareza dos desafios e das responsabilidades com o novo negócio. Ela cita que, anos depois, formou-se em Jornalismo para apoiar o crescimento da agência.

Schmitt, por sua vez, formado em TI, passou a utilizar os seus conhecimentos para aplicá-los em benefício de seus clientes. Segundo ele, esse aspecto foi crucial para a entrada nesse segmento de negócios.

Schmitt acrescenta que a agência analisa o mercado de seu cliente e busca identificar os pontos importantes para serem trabalhados para obter bons resultados.

O empresário diz que a Fox3 atuou um período tendo como foco o segmento de desenvolvimento de sites e sistemas. Ele destaca que isso também serviu como oportunidade para trabalhar com marketing digital, levando a agência a criar uma nova estrutura, passando a integrar a produção de conteúdos, criação de sistemas e sites, desenvolvimento de identidade visual, mídia social, criação de aplicativos e de sistemas personalizados, SEO, adwords e e-mail marketing.

Ele explica que o conhecimento na área de TI também serviu como um ótimo diferencial, ajudando na criação de ferramentas próprias voltadas a soluções de seus clientes. A evolução da tecnologia resultou, com o passar do tempo, em um crescimento no acesso às redes sociais, gerando uma necessidade do mercado em aumentar a presença on-line. E a Fox3, justamente, tornou-se uma agência de publicidade com amplos conhecimentos no mundo digital.

Schmitt acrescenta que a Fox3 conta com clientes do Sul do Rio Grande do Sul até a Bahia. Lembra que, em 2018, a Fox3 realizou trabalhos em São Paulo com influenciadores digitais para um cliente. "Desenvolvemos também eventos da área de nutrição em Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, além de São Paulo. E, além disso, em um mês, transformamos mais de mil leads em negócios para uma grande rede de academias."

Informações adicionais no site foxthree.com.br e pelo telefone (51) 4066-3203.