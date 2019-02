Vinícola Garibaldi celebra conquistas

74

667354

2019-02-11 01:00:00

Conhecimento, tecnologia e inovação se mesclam no trabalho desenvolvido há 88 anos pela Cooperativa Vinícola Garibaldi - atualmente com 400 famílias associadas, localizadas em 15 municípios da serra gaúcha. Essa fórmula resulta em crescente qualidade dos produtos, expansão no mercado e sucesso entre os turistas que visitam a região anualmente.

A Cooperativa teve em 2018 faturamento recorde de R$ 155 milhões - crescimento percentual de 16% em relação a 2017. O resultado foi impulsionado pela venda de espumantes, que hoje representa 32% do faturamento total. Atualmente, os estados com maior representatividade nas vendas são Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, mas os crescimentos mais expressivos foram no Mato Grosso (57%), Pernambuco (50%) e Santa Catarina (37%).

Em 2018, 128 mil pessoas em busca de experiências no universo vitivinícola visitaram o complexo enoturístico em Garibaldi, sinalizando um aumento de 15% em relação a 2017. O grande atrativo é o Garibaldi Experience, que reúne quatro opções de visitação. Destaque para a novidade Taça & Trufa, que oferece cinco harmonizações de vinhos, espumantes e chocolates artesanais, e degustação às cegas no interior de uma pipa de 100 mil litros anexa à cave Acordes - referência à linha de produtos superior premium.

"Em quase nove décadas, podemos dizer que a Cooperativa é uma grande família em busca de resultados. Valorizamos união, trabalho sério e o equilíbrio entre respeito às tradições e incremento de tecnologias. O desempenho de 2018 é o reconhecimento de que estamos no caminho certo para conquistarmos cada vez mais consumidores e especialistas", avalia Oscar Ló.

O ano também foi especial no que tange à qualidade dos produtos assinados pela Cooperativa: foram 87 títulos conquistados ao redor do mundo. O mais emblemático foi o título de Melhor Espumante do Cone Sul concedido ao Garibaldi Moscatel no concurso chileno Catad'Or Wine Awards.

"Tudo indica que 2019 também proporcionará ótimos brindes, pois mesmo a primavera chuvosa não intimidou o trabalho dos produtores", projeta Oscar Ló. "A Cooperativa espera receber 23 milhões de quilos de uva na Safra 2019 - cerca de 15% a mais em relação ao período anterior", acrescenta.

O dirigente explica que as uvas darão origem a espumantes, vinhos, sucos, frisantes e filtrados. Quanto às variedades, será processado um grande volume de uvas tintas Bordô e Isabel para a elaboração de suco de uva integral. Já para os espumantes, carro-chefe da marca, haverá um aumento geral na quantidade de uvas processadas: Chardonnay, Pinot Noir, Prosecco, Moscatos e Riesling Itálico.