Vindima destaca a força de Bento Gonçalves

74

665952

2019-01-21 01:00:00

Até 18 de março, ocorre a 10ª edição da Estação Vindima, em Bento Gonçalves, na serra gaúcha. No período, o município, que é considerado a Capital Nacional do Vinho, passa a ser o principal destino do enoturismo do Brasil e espera receber cerca de 320 mil visitantes para celebração da colheita da uva. O município, além de cultivar as tradições conta com uma economia forte e atuante no Estado.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto, Bento Gonçalves é referência no Interior. Lembra que em 2018, mais de 1.000 novas empresas foram abertas, muitas voltadas para o setor de serviços. "Mesmo em momentos de crise, a cidade vem apresentando excelentes resultados econômicos já que possui muitas políticas públicas de incentivo a novos negócios, bem como a geração de novos empregos", salienta.

Parisotto diz que com o crescimento turístico, a economia se mantém aquecida e com crescimento constante. "Nossa expectativa que 2019 será mais um grande ano para o município." Ele explica que Bento Gonçalves conta com inúmeras estratégias voltadas ao turismo e cita que a primeira delas é manter o trabalho que vem sendo desenvolvido. A administração municipal, segundo ele, tem incrementado, ano após anos, ações de promoção do destino turístico. "Participamos de inúmeras feiras pelo Brasil e América Latina, além de um esforço contínuo de divulgação de tudo que está acontecendo na cidade", destaca.

Parisotto detalha que as ações não são desenvolvidas só para fora, mas também fazendo um grande trabalho de endomarketing, aproximando a população da importância que significa o turismo hoje para a cidade. "Estamos focados em promover e qualificar as ações e, desta forma, conseguimos fazer com que todo o escopo do turismo seja atingido, mantendo os atores locais sempre como protagonistas de todo o processo."

A estrutura voltada ao turismo também tem crescido. Ele explica que anualmente o crescimento é fantástico. "Até 2021 chegaremos a mais de 4.000 leitos. As opções gastronômicas urbanas estão em plena expansão, são inúmeras opções dos mais diversos estilos, desde o tradicional cardápio colonial até culinárias asiáticas, fazem parte de tudo o que é oferecido a população local e também a quem nos visita."

Parisotto informa que os portais, tanto da prefeitura quanto o portal do turismo (bento.tur.br), são diariamente alimentados com diversas informações e destaca o link "programação diária" que apresenta em tempo real tudo que está previsto para acontecer em cada dia do mês.

Hoje, o município possui seis rotas turísticas, cinco no Interior e mais a rota gastronômica urbana, com inúmeros atrativos para visitação.