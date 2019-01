UCS e Marcopolo irão aperfeiçoar ônibus elétrico

74

664405

2019-01-14 01:00:00

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a fabricante de carrocerias Marcopolo estabeleceram mais um projeto de parceria, que merece destaque. Em dezembro de 2018, executivos e engenheiros da empresa caxiense apresentaram para gestores e pesquisadores da universidade, no campus-sede, um micro-ônibus modelo Volare movido a eletricidade. Agora, universidade e empresa avaliam uma atuação conjunta para aperfeiçoar o modelo em aspectos como desempenho, automação e conectividade.

O desafio é aperfeiçoar o micro-ônibus como alternativa de transporte urbano ecologicamente correta e sustentável. "A eletrificação de um veículo envolve várias etapas de desenvolvimento tecnológico, não apenas a mudança do motor. Assim, o campus e os laboratórios da UCS estão disponíveis como espaço experimental e como estruturas de produção de conhecimento para avançarmos nas oportunidades de interação científico-tecnológica, visando gerar inovações a partir desse produto", informa o diretor de Relações com o Mercado da Fundação UCS, Celso Ferrarini.

Desenvolvido ao longo de dois anos por meio de parceria com a chinesa BYD, maior fabricante de baterias e veículos elétricos do mundo, o micro-ônibus fabricado pela Marcopolo conta com motor de 90 quilowatts para cada rodado traseiro, o que significa uma potência total de 180 quilowatts - aproximadamente equivalente a 260CVs de um veículo a combustão. A capacidade é de até 42 passageiros (quando sem os assentos), ou sete toneladas de carga.

Na apresentação, o consultor da Marcopolo, Roberto Carlos Poloni, que coordenou o projeto de criação do modelo enquanto diretor de Engenharia e Design da empresa, destacou que o principal desafio dos veículos alimentados por eletricidade não é sua movimentação, mas o sistema de armazenamento de energia. Além disso, uma inovação tem que levar em conta, também, a finalidade de uso do produto.

Nesse caso, o projeto da fabricante visa contemplar o sistema de transporte público urbano com um modelo capaz de eliminar a emissão de poluentes e de oferecer maior acessibilidade - sem o sistema mecânico de propulsão embaixo do veículo, o piso pode ser rebaixado, eliminando-se os degraus para os passageiros.

A UCS é uma instituição Comunitária de Educação Superior, com atuação direta na Região Nordeste do Rio Grande do Sul. Tem como mantenedora a Fundação Universidade de Caxias do Sul, entidade jurídica de Direito Privado. É afiliada ao Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas; à Associação Brasileira das Universidades Comunitárias; ao Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras; e ao Fórum das Instituições de Ensino Superior Gaúchas.