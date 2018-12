Hospital Unimed Vale do Caí recebe certificado SRC

74

662273

2018-12-24 01:00:00

Presidente da Unimed Vale do Caí, médico Everton Bochi /UNIMED VALE DO CAÍ/DIVULGAÇÃO/JC

O Hospital Unimed Vale do Caí se qualifica como primeiro hospital Unimed do Brasil a ter um Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica e Metabólica acreditado pela Surgical Review Corporation (SRC). A entidade é um órgão certificador com sede na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A certificação atesta que o conjunto das práticas administrativas e assistenciais oferecidas pela instituição é adequada e está alinhada as mais recentes regulações de boas práticas no tratamento do paciente com obesidade.

O presidente da Unimed Vale do Caí, médico Everton Bochi, destaca a trajetória de sucesso da cooperativa e a busca pela excelência. Segundo ele, as certificações servem para indicar que o rumo está correto. "A conquista coloca o hospital junto a um seleto grupo de apenas cinco hospitais no Rio Grande do Sul que possui este título", informa o cirurgião Cácio Wietzycoski responsável pela equipe Multidisciplinar de Cirurgia Bariátrica. O médico também fala sobre a importante participação de toda equipe para conquista da certificação.

A SRC é uma Organização Acreditadora, independente, sem fins lucrativos, que avalia imparcialmente seus clientes, com base nos requisitos de seus Programas de Excelência, reconhecendo e Acreditando as instituições e profissionais que possuem processos seguros e qualidade em seus serviços.

Wietzycoski recebeu também o título de Cirurgião de Excelência pela Surgical Review Corporation. Certificado também foi concedido ao Centro Especializado Multiprofissional para o Tratamento da Obesidade e Metabolismo. Os membros da equipe: Aline D'Ávila (endocrinologista), Patrícia Cruz (psicóloga), Cristina de Oliveira Bier (enfermeira), Carolina Rabello Drummond e Grasiane Izidorio Garbelloto (nutricionistas), também receberam o título de "Bariatric Care Specialist" - especialista em cuidado bariátrico.

De acordo com Wietzycoski, já foram aproximadamente 485 cirurgias bariátricas realizadas e em torno de 60 balões gástricos implantados para tratamento da obesidade. Além da cirurgia bariátrica, o tratamento da obesidade com uso do balão intragástrico também tem papel de destaque na equipe, pioneira no uso do balão gástrico ajustável no Estado. "Realizamos procedimentos com alto nível de segurança, ótimos resultados e atendimento completo e de excelência", acrescenta.

O Hospital Unimed Vale do Caí conquistou, recentemente, o certificado de Acreditação Hospitalar da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que certifica a qualidade dos serviços de saúde no Brasil. O reconhecimento é dado a instituições que atendem aos critérios de segurança do paciente em todas as áreas de atividades incluído aspectos estruturais e assistenciais.