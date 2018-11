CTD prepara novos produtos para 2019

A CTD - Companhia de Tecnologia Digital, empresa do grupo Sispro, especializada na impressão de dados variáveis e soluções de Tecnologia da Informação (TI), é uma companhia gaúcha que atua no mercado há mais de 28 anos, buscando modernização constante e acompanhando tendências de mercado e evolução tecnológica.

Neste viés de busca de modernização e desenvolvimento de novos produtos, a CTD está em fase de pré-lançamento para o mercado do CTDmail, que é um software voltado ao segmento corporativo, e que será uma excelente solução para agilizar a comunicação por meio do envio de e-mails com alta performance, grandes volumes e com rastreabilidade total.

Segundo Luiz Carlos Schneider, diretor de produção da CTD, "os testes desenvolvidos até agora já demonstram o sucesso do projeto. A ferramenta consiste no envio de e-mails com dados variáveis, com personalização no corpo do e-mail e de informações completas sobre o rastreamento do e-mail enviado".

A CTD implantou neste ano uma avançada plataforma de serviços digitais que possibilitará a realização deste serviço de envio de e-mail em grandes volumes, com o devido rastreamento, através de recursos tecnológicos de ultima geração.

Schneider explica que com a adoção desta tecnologia a CTD poderá fornecer um serviço extremamente seguro para o mercado que, além de funcional, trará consigo um apelo de sustentabilidade, haja visto que poderá substituir o papel para envio de correspondências e documentos de diversos tipos, todos com segurança, podendo inclusive ser validada pela ferramenta a confirmação da abertura do e-mail e sua leitura para fins de comprovação do efetivo recebimento do conteúdo pelo destinatário.

"Os clientes contarão com informações detalhadas sobre as mensagens enviadas, com rastreio do envio, entrega, leitura, acesso a links das mensagens, rejeição, devolução e outros indicadores, tudo em tempo real." Schneider acrescenta que os clientes poderão fazer uso de todos os serviços utilizando apenas uma base de dados.

O diretor administrativo/financeiro da CTD, Ricardo Muller acrescenta que esta nova ferramenta possibilitará à CTD atuar em uma nova fatia de mercado, qual seja, o mercado de propaganda, em especial das empresas do varejo, permitindo retorno rápido e confiável em seus planos de marketing digital além de fornecer aos atuais clientes uma nova oportunidade de envio de documentos com expressiva redução de custos.