Embalagens da Santa Fé têm sistema ATM

A Santa Fé Indústria de Carnes Bovinas, com sede em Imbé, município gaúcho, localizado no Litoral Norte, está realizando a fase de testes para as suas embalagens em bandejas, contendo bifes, iscas, e cubos e outros, com a tecnologia de atmosfera controlada (ATM). A técnica garante a preservação, o sabor e a maciez aos produtos da marca Santa Fé, por um tempo maior, sem químicos ou conservantes, tornando o dia a dia dos consumidores mais prático. Além de garantir, que os alimentos embalados sigam direto para a mesa das pessoas, sem passarem pelo manuseio de terceiros.

A indústria frigorífica, classificada por ser de ciclo dois, por não ter abate próprio, o faz de modo terceirizado a partir de sua matéria prima, sob inspeção federal, e atende a todo o Litoral Norte do Estado. De acordo com o proprietário da empresa, Léo Rodinei dos Santos existe um projeto de investimento, que prevê triplicar o volume, em um prazo de dois anos, passando das atuais 200 toneladas/mês para 600 toneladas/mês de carne, com o propósito de abastecer comercialmente outras regiões.

O empresário explica que o investimento com o uso da atmosfera controlada, ou modificada (ATM) nas bandejas, coloca a Santa Fé em um patamar ainda mais diferenciado em seu segmento de mercado. "Esta tecnologia é moderna e está presente hoje na Europa e nos Estados Unidos e consiste em retirar o ar da embalagem e em seu lugar injetar uma mistura de gases (carbônico e nitrogênio), isto inibe a proliferação de bactérias, dando mais tempo de vida útil aos produtos e preservando a sua integridade", detalha. Ele acrescenta que graças a este método, viabiliza-se toda cadeia de ciclo industrial, que vai do transporte, a exposição do produto no ponto de vendas, até o consumidor final.

O empresário também revela que a Santa Fé irá expandir o seu espaço dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com o objetivo de ampliar a sua oferta de carnes e estabelecer novos negócios, durante e depois da feira agropecuária (Expointer) - Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, realizada anualmente no município de Esteio.

Santos informa que a distribuição dos produtos é feita por frota própria da Santa Fé, em caminhões devidamente equipados e preparados para o serviço. Os investimentos em veículos, segundo o empresário é realizado conforme ação programada para atender as necessidades de mercado. Com relação a ampliação ou novas unidades da empresa, Santos não quis revelar projetos, destacando que não o momento. O empresário tem um experiência familiar de 30 anos no setor frigorifico de abete de bovinos e que há 10 anos, ele passou empreender em seu próprio negócio, criando a Santa Fé.