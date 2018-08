UPF dá posse a sua nova reitoria 2018-2022

A Universidade de Passo Fundo (UPF), a maior instituição de Ensino Superior do Norte gaúcho, dá posse a sua nova reitoria para o mandato 2018-2022. Foram diplomados a reitora Bernadete Maria Dalmolin e os vice-reitores de Graduação, Edison Alencar Casagranda; de Pesquisa e Pós-Graduação, Antônio Thomé; de Extensão e Assuntos Comunitários, Rogerio da Silva; e Administrativo, Cristiano Cervi. Também tomaram posse os diretores das 12 unidades acadêmicas da instituição.

Bernadete é primeira mulher a assumir o cargo de reitora na UPF, que em 2018, completou 50 anos de fundação e ao longo deste tempo já formou mais de 77 mil profissionais. "Fomos conduzidos à reitoria por uma decisão democrática e soberana da comunidade acadêmica, com a qual queremos contar para dirigir a instituição e representá-la perante a sociedade."

A reitora explica que é na própria universidade que estão os responsáveis pela mudança proposta. "Nossa intenção é valorizar e respeitar, acima de tudo, nosso capital humano, ou seja, nossos professores, funcionários e acadêmicos. Um grande futuro depende de um sólido presente, o projeto que doravante assumimos é resultado de uma convergência de desejos e sonhos de uma universidade que fortaleça sua raiz comunitária, abarcando a fluidez de uma sociedade em rede, globalmente interconectada", disse.

Bernadete destacou que as principais propostas são a de fortalecer o ensino de graduação, consolidar a sustentabilidade econômica, implementar a gestão compartilhada e consolidar a pesquisa, extensão e pós-graduação. "A UPF precisa, como condição para a qualificação da graduação, planejar, executar e avaliar com responsabilidade e inovação os desafios técnico-pedagógicos e formativos impostos, por exemplo, pela universalização da educação básica e pela expansão do Ensino Superior."

Bernadete acrescenta que a gestão com as pessoas precisa avançar de forma inteligente e criativa, visando à prospecção de novas fontes de recursos, à ampliação das relações com a matriz produtiva regional e à inovação na prestação de serviços, bem como o caráter colegiado já existente deve ser fortalecido e ressignificado institucionalmente, potencializando a capacidade de análise, de resolução, de eficiência e de agilidade, sem prejuízo à educação que caracteriza o ensino universitário.

A UPF tem caráter comunitário e sua missão é produzir e difundir conhecimentos que promovam a melhoria da qualidade de vida e formar cidadãos competentes, com postura crítica, ética e humanista. Hoje, são cerca de 20 mil alunos, 1,2 mil funcionários, 920 professores, 60 graduações, 70 especializações, 15 mestrados, seis doutorados e nove estágios pós-doutorais. Tem unidades em Passo Fundo e nos campi de Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões, Soledade e Sarandi.