M.Stortti viabiliza novos negócios internacionais

A M.Stortti Business Consulting Group, empresa gaúcha, que atua na área do Direito Comercial, está com duas novas frentes de negócios internacionais no momento, que irão viabilizar a entrada de empresas do Rio Grande do Sul e do Brasil em importantes mercados globais e também o ingresso de estrangeiros no País.

Maurênio Stortti, advogado especializado em comércio internacional, proprietário da M. Stortti, empresa que possui oito unidades distintas de negócios, revela que já existe um acordo com o Ministério da Indústria e Comércio do governo do Panamá, com o objetivo de mostrar para empresas do Sul do Brasil, que o país como um importante centro logístico. Dentro deste cenário, a M. Stortti também está encarregada de favorecer a formação de um clusters de empresas, ou seja, companhias que atuam em um mesmo segmento da economia.

O advogado informa que a ideia é a criação de Centros de Distribuição (CD) no Panamá para empresas brasileiras com o objetivo de atender comercialmente àquela região, em países com República Dominicana, Porto Rico, entre outros.

Stortti diz que, inicialmente, as atenções estão voltadas para formação de clusters de empresas brasileiras do segmento de máquinas agrícolas, que a partir de Centros de Distribuição venham a ingressar em importantes mercados, como, os Estados Unidos.

O especialista explica que em setembro irá para o Panamá com objetivo de concretizar mais uma etapa deste negócio, com a definição do local onde será construído o Centro de Distribuição. De acordo com ele, a área ideal será na Zona Franca de Colón, no Panamá.

A língua hispânica; base geográfica dos Centros de Distribuição e, ma is adiante, a formação de estoque avançados dos produtos naquela região, multiplicam as oportunidades de negócios. Isto é parte da chamada modelagem de negócios, desenvolvida pela M. Stortti.

Stortti acrescenta que a outra frente de negócios foi estabelecida no ano passado, quando realizou a fusão com um escritório de advocacia em Portugal. Este negócio, conforme explica Stortti servirá para levar algumas marcas gaúchas para atuar em Portugal, na modalidade de franquia. Destaca que a iniciativa também irá viabilizar a entrada de companhias brasileiras no mercado europeu, utilizando Portugal como porta de entrada para aquele grande mercado. Lembra que o negócio, igualmente favorece, os empreendedores portugueses e demais europeus com interesse no Rio Grande do Sul e nos demais estados brasileiros, o que hoje já é feito para empresas polonesas, francesas, italianas e espanholas em trabalhos que estão sendo realizados pela consultoria à 32 anos.

A M. Stortti é especializada no mundo empresarial; faz fusões e aquisições; desenvolvimento imobiliário, infraestrutura, desenvolvimento e consultoria para hotéis, entre outros.