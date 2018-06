Consultor faz paralelo entre gestão e liderança

O desconhecimento ainda é um dos grandes problemas de quem vai empreender ou de quem já iniciou um empreendimento. Isto vale para micro e pequenas, e até entre as médias empresas. Não basta querer investir se não tiver conhecimento de como gerenciar o negócio de modo adequado. O argumento serve para ilustrar iniciativas de pessoas dos mais variados graus de escolaridade. Muitas vezes, candidatos a empreendedores, saídos dos bancos acadêmicos, têm problemas com as suas empresas e a explicação, muitas vezes, está no distanciamento entre teoria e prática. Esta é a constatação do consultor e coach Felipe Di Marco.

"Em minhas palestras muitas vezes constato, que alguns participantes acabam se surpreendendo quando percebem que em realidade pouco sabem sobre o método de empreender e quando percebem que para empreender necessita mais do que ter ousadia, criatividade e conhecimento do produto; necessita uma visão ampla e sistêmica acerca do mercado em que está inserido e do próprio empreendimento", destaca Di Marco. O consultor também comenta que existem problemas que acabam com o empreendimento logo no início, como, misturar o dinheiro destinado ao negócio com as despesas pessoais. Considera perigoso o fato de que, em regra, o empreendedor não sabe o quanto realmente ganha; desconsidera estratégias de lucro, custos e desconhece sobre capital de giro e liquidez. Em empresas um pouco maiores, um grande erro é não saber delegar poderes. "Administrar requer ócio - o ócio produtivo, inclusive para conseguir discernir o que é urgente do que é realmente importante", diz. "Ao delegar tarefas também estará oportunizando que os subordinados exercitem gestão e o senso de pertencimento, de engajamento."

Segundo Di Marco, não se pode ter uma falsa visão de si, achando-se líder entre os seu subordinados. Diz que isto é terrível, porque ser líder é saber justamente delegar; ver no grupo as potencialidades de cada um e como podem contribuir e estimular em cada um a busca do autodesenvolvimento e neste contexto, o empreendedor também deve analisar o conjunto da empresa. Di Marco explica que é necessário que o empreendedor realize "autoanálise". "Melhor romper as amarras e reconhecer os pontos de melhoria a pensar que se é um empreendedor nato e no final lamentar-se com a falência da empresa.

"A gestão é a alma do empreendimento e a qualidade de um verdadeiro líder. É preciso encontrar equilíbrio entre gestão e liderança; elas andam juntas", salienta. O especialista destaca que as ações devem ser cuidadosas, até por que, os recursos são limitados e devem ser utilizados com sabedoria. "Recursos cada vez mais escassos tornam o preço do desconhecimento cada vez mais alto."

Di Marco orienta os empreendedores a procurarem um profissional idôneo para orientá-lo sobre como empreender.