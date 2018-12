Xi Jinping recebe credenciais do novo embaixador brasileiro

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu ontem a credencial do novo embaixador do Brasil, o gaúcho Paulo Estivallet, que agora passa a estar habilitado a encontros oficiais no país como novo representante do Brasil em Pequim, em substituição a Marcos Caramuru de Paiva.

Na cerimônia, de acordo com a Agência de Notícias Xinhua, Xi Jinping lembrou o 40º aniversário da reforma e abertura do país, comemorado este ano, e disse que a China continuará impulsionando essas políticas. "A China fortalecerá a cooperação com todos os países, empreenderá conjuntamente a Iniciativa do Cinturão e Rota, elevará os laços bilaterais a um novo patamar e fará maiores contribuições à paz mundial e ao desenvolvimento comum da humanidade", afirmou.

Os outros embaixadores que também apresentaram suas credenciais são Rafael Dezcallar, da Espanha, Awale Ali Kullane, da Somália, Patty Chen, do Suriname, Archil Kalandia, da Geórgia, Eric Razafimandimby, de Madagáscar, e Mohammad Keshavarz Zadeh, do Irã.

*Com Agência Brasil