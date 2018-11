Na próxima sexta-feira (16), estarei conversando, na Praça da Alfândega, com leitores, curiosos e interessados em geral nas relações sino-brasileiras. A convite da Feira do Livro, a coluna Conexão China tem encontro marcado para falar sobre economia, cultura, política e o cotidiano da vida no gigante asiático. Passe lá, faça suas perguntas e tome um chá enquanto conversamos sobre a segunda maior economia do mundo! Será na Biblioteca Moacyr Scliar, às 18h30min, com entrada franca.