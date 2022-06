A Borges enclausurada

A revitalização do quadrilátero do Centro Histórico começa a mudar o visual da área, como na avenida Borges de Medeiros, agora cercada com tapumes de concreto.

A esquecida gente I

O maior desafio do século XXI é gente, e não tecnologia. Essa foi a pedra de toque do palestrante Emerson Kuze no MenuPOA da ACPA. Eis aí uma grande verdade oxidada pelos que eventualmente não e lembram de gente, o início e fim do conhecimento agregado a essa ferramenta.

A esquina gente II

O comentário do executivo parece ser o óbvio, mas hoje existe uma espécie de deslumbramento em que essa palavra fosse uma palavra mágica capaz de funcionar como relógio sem bateria nem corda. E como alguém que mora no interior dos interiores se maravilhar com as luzes da cidade grande.

está nesta edição. Engenheiro alemão, Karl Benz criou em 1886 um veículo automotor que foi pioneiro para a indústria do setor. Uma réplica do invento do fundador da Mercedes-Benz está instalada na entrada da fábrica da montadora alemã em Bremen. Matéria sobre a tecnologia atual da planta, do enviado do JC à Alemanha, Guilherme Kolling,



O diesel que falta

O diesel está em falta também em outros países, mas como dizem os realistas, a desgraça dos outros não resolve a minha. Importamos diesel porque nos falta refino. Cada refinaria tem o que se chama perfil de craqueamento. Umas só processam petróleo pesado, outras o leve, como o árabe e do Mar do Norte. E uma nova custa bilhões de dólares.

Os estragos da guria

Se o preço do café subir de novo culpem o clima, o La Niña ou o azar. As chuvas que vêm caindo não afetam só o Recife, com mais de uma centena de mortos. Também arrasaram com os cafezais do Paraná.

Porque não estamos surpresos

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União estimou em 101 milhões a quantidade de erros no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Há mais de 14 milhões de registros com indícios de morte do titular, por exemplo. As falhas podem gerar pagamentos indevidos de benefícios, como aposentadoria e auxílios.

Ironia de leitor

"As mulheres deverão ter papel relevante nas eleições e o atraso da Simone Tebet fez os dois principais competidores se descuidarem disso. Lula escolheu o Chuchu Alckmin pensando no Dória e o Presidente escolheu um general.

Queixa de leitor

"Um simples envelope via Sedex para a cidade de São Paulo desde agência da própria ECT: Quatro participantes na cobrança à vista via dinheiro de plástico = custo estatal Brasil. E ainda erraram o nome".

Perigos da praça

A propósito da nota sobre leitor que teve seu carro depenado na Praça da Matriz, a direção do Theatro São Pedro lembra que reabriu seu estacionamento das 7h às 19h, com entrada pela rua Riachuelo 1089.

Quem vai

Bolsonaro disse ontem que não vai participar de debates para "não levar pancada". Lula também não é muito adepto de levar pancadas, então periga ele também não assinar o ponto dos debates.



