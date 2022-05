Enquanto seu lobo não vem

Até a prometida revitalização do quadrilátero central, os camelôs do Centro Histórico estão cada vez mais audazes. Na rua dos Andradas, as fruteiras invadem o meio-fio (foto) e, na Salgado Filho, eles se colocam de tal forma que até embarcar nos ônibus é problemático.

Os conselhos do doutor

Especialista em impostos e como criá-los, o doutor Dalhe Taxas foi consultado pelo governo como aumentar gastos sem cortar despesas: - Aumentem os impostos. - Já aumentamos - falou um governista. - Aumentem até o contribuinte ficar roxo. - Já arrochamos - falou o técnico de novo. - Então encurtem o prazo de pagamento; - Já foi feito. - Para ontem? - Ainda não. - Então não tem remédio. Criem um novo.

Simone na pista I

O panorama visto da ponte de algumas pesquisas mostra que Simone Tebet tornou sua empreitada menos impossível, como alguém já disse. Enquanto Jair Bolsonaro empaca, ela subiu 11 pontos em pouco mais de uma semana. A aposta dos emedebistas é que ela cresça mais ainda na mesma proporção que Bolsonaro caia, mais a adição de indecisos e votos brancos. Não seria a primeira vez que alguém com poucas intenções de voto decole após meses de estacionamento.

Simone na pista II

Simone Tebet é daquelas pessoas que a maioria dos eleitores não identificaria se ela passasse por eles, e talvez nem depois de aparecer na TV. A maré deve carregar consigo sua fisionomia e isso é tarefa árdua do MDB. Por isso talvez tenham perdido tempo em colocá-la na vitrine com todas as luzes acesas. É o famoso tempo certo. Podem até dizer que com essa demora ela não atraiu chumbo grosso, mas isso é sina de candidato.

Tudo a seu tempo

Em política, na literatura de ficção e nos filmes existe um elemento que mostra se o candidato, autor ou diretor é rápido e bom no gatilho. Chama-se timing - o 'tempo certo'. São dois os perigos: o cedo demais e o tarde demais.

Digital e humana

Com o tema "Transformação de Negócios: Digital e Humana!", o tradicional MenuPOA, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), acontecerá amanhã, às 12h.

O bolso não perdoa

O maior cabo eleitoral de Lula é a inflação e o baixo desempenho da economia. Há exemplos históricos aqui, e lá fora George Bush pai perdeu as eleições norte-americanas para Bill Clinton, eleito em 1993 mesmo tendo vencido a guerra contra o Iraque.

David Coimbra

É chover no molhado dizer que o jornalista David Coimbra foi um cronista excepcional com largo raio de ação em outras especialidades, como escritor e comentarista de rádio. Dente assim faz muita falta, muita falta mesmo, quando deixa esse mundo. Sem falar na coragem em lutar contra dores excruciantes e sem parar de escrever.

Os novos shoppings

Não se parecem com os antigos, e antigos no sentido de 15 anos atrás. Exemplo é a chegada da Academia Corpo & Alma no Shopping Total em outubro. Não é uma salinha de canto nem meia dúzia de máquinas. Ela tem 20 professores e 50 personal trainers. Um dos grandes diferenciais é a ferramenta de inteligência artificial Wide Mind, inovação de análises de exames clínicos. É coisa de gente grande.

A volta do MIC

O presidente Jair Bolsonaro pensa em recriar o Ministério da Indústria e Comércio, o que não é má ideia. Até os anos 1980, era o principal ministério dos governos e o da Fazenda, como hoje. O caminho das exportações massivas foi aberto pelo ministro (gaúcho) Marcus Vinicius Pratini de Moraes, que era do ramo e mais um pouco.

Dia da Liberdade de Impostos

Dia da Liberdade de Impostos está confirmado para a próxima quinta-feira, em diferentes cidades gaúchas. A principal ação será a venda de gasolina comum por R$ 4,99, valor do produto antes da incidência de tributos federais e estaduais.

Miúdas