Natureza morta

A trepadeira que deveria encher de verde a tela que impede o pulo do gato e de outros pets deixou de cumprir sua função, morreu. Kaput. Talvez por ciúmes do rosa do pôr do sol.

Meta sustentável

Palestrante do Tá na Mesa da Federasul de ontem, o diretor-geral da CMPC, Mauricio Hager, reiterou que a modernização da planta de celulose em Guaíba vai exigir investimento de R$ 2,75 bilhões. A meta é tornar a CMPC a empresa de celulose mais sustentável do Brasil, qualidade que ela já vem se esmerando desde que começou as operações.

Feliz aniversário

A Farsul completou 95 anos de atividades, recheados de serviços prestados à comunidade agro e até além, caso do seu braço de aprendizado rural, o Senar-RS. De parabéns estão todos, incluindo o presidente Gedeão Pereira e equipe.

Os vigilantes vigiados

Dois vigilantes foram presos por assaltos a carros fortes em Guaíba, o que levanta a velha questão: quem vigia o vigia? Não é de hoje que assaltos e roubos são facilitados por informações internas. É ali que a polícia furunga primeiro.

Bem a propósito

Quando sequestros viraram moda nos anos 1980, empresários passaram a ter segurança, não raro os eficientes ex-agentes do Mossad, serviço secreto israelense. Significa "O Instituto". Certa feita, perguntaram ao banqueiro Olavo Setúbal, do Itaú, por que ele dispensou guarda pessoal. Resposta: quando saírem ou forem demitidos, precisarei contratar seguranças para cuidar dos seguranças.

Sai dessa, Renan

A senadora e pré-candidata ao Palácio do Planalto, Simone Tebet (MDB), não tira ninguém para compadre. Criticou duramente o senador Renan Calheiros, que não quer o MDB com candidatura própria à presidência da República e se jogou nos braços de Lula (PT). Na prática, a velha raposa criou o MDBdoB.

Finalmente

A partir do dia 1º de junho, finalmente poderemos usar nossos ganhos. De 1º de janeiro até o fim de maio, trabalhamos só para pagar impostos. O cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. O Impostômetro já passou de R$ 1 trilhão.

Fala a Carris

A propósito da nota sobre freios de ônibus que guincham, a Carris explica que acontece com mais frequência nos ônibus novos, e são causados pela chamada vitrificação, que vem de vidro, causada pelo atrito continuada do freio no para e arranca do nosso trânsito.

Adiamentos mortais

São comuns os relatos sobre a morte de familiares e amigos por câncer, que seria operável até o início da pandemia. A preferência por pacientes com Covid e a postergação de cirurgias deu chance para metástases.

Cursinho de síndico

Um levantamento do Sindicato da Habitação (Secovi-RS) de 2021 registra no Estado gaúcho 29.932 condomínios; sendo na capital, Porto Alegre, 14.558. Diante desta realidade, o Senac de Ensino Médio Distrito Criativo está com inscrições abertas para o curso de síndico.

Porém...

...em caráter pessoal, vos digo que reunião de condomínio é uma das mais eficientes formas de tortura. E livre da Corte de Haia.

De ponta cabeça

Sergio Moro virou réu em ação de deputados e políticos atingidos pela Lavo Jato. Ex-juiz virar réu mostra bem como este país está de cabeça para baixo.

