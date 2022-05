O fim dos engraxates

que morreu devido a queimaduras como a página informou ontem Vizinha de cadeira de engraxate do falecido Paulo Silva,, a também engraxate Vera Pereira da Silva - amiga de Paulo - relata que dias antes ele havia comprado um aquecedor elétrico, possível causa do incêndio em sua casa. E fala também, com alguma amargura, sobre o desaparecimento paulatino da sua profissão. Quando seu pai era engraxate, havia 26 deles ao redor da Praça da Alfândega; quando ela assumiu, o número caiu para 18. Hoje, restam apenas três na praça no Centro de Porto Alegre.

Renovação prestigiada

Matéria nesta edição. No lançamento do novo rebranding do Banrisul, com a mudança de logomarca, o banco mostrou mais uma vez que as coletivas de imprensa do banco são eventos muito prestigiados. O Banrisul também anunciou outras novidades.



Terremoto tucano

Estava se confirmando a provável candidatura de Eduardo Leite ao Piratini, dependendo de pesquisas internas do PSDB. Valia até ontem, mas não contavam com a astúcia de Joao Doria, que jogou a toalha na disputa. E agora, o que farão o PSDB e Leite? Desiste da desistência e veste a camiseta presidencial?

Pelo sim, pelo não

O caso do ex-governador gaúcho é mais uma evidência que político nunca deve sacar contra o futuro. No caso de Leite, ser candidato ao Piratini criou um problema para aliados e ex-aliados. O MDB tem o deputado estadual Gabriel de Souza fardado como pré-candidato ao governo do Estado, então, ele desistiria para apoiar o tucano? Só que agora é tábula rasa.

Dividir para governar

Em eleição majoritária, é comum 2÷2 dar zero. Gabriel e Leite disputariam o mesmo eleitorado, sem falar em outros nomes pouco mais para cá ou pouco mais para lá do centro. Quem deve gostar da ideia é o PT, que correria livre, leve e solto, pela esquerda. E os candidatos mais da direita. Os polos teriam melhores chances de chegar ao segundo turno.

Drama suplementar

O problema dos tucanos agora é escolher um nome provisoriamente definitivo, como soi acontecer. E precisa de um vice forte, que não seja água de salsicha, como o picolé de chuchu Geraldo Alckmin (PSB) de Lula (PT).

Era uma vez...

...um país que gastava muito e resolveu aumentar o número de impostos em número e alíquotas. Fez uma vez e apesar da gritaria seguiu aumentando. De alíquota em alíquota chegou a um ponto que os economistas chamam de Curva de Lafer. Isso foi possíve porque aquele que paga a conta não reclama: o consumidor.

Você sabe onde pisa

O deputado federal Tiririca (PL-SP) ameaça deixar a política porque Eduardo Bolsonaro (PL) quer seu número, o 2222. Esse 2 tem história. Em 1978, o empresário calçadista Cláudio Strassburger, de Campo Bom, foi eleito com o número 222 (escolhido a dedo) para a Câmara dos Deputados pelo PDS, hoje PP, com 210 mil votos, votação recorde. A campanha foi planejada por Salimen Jr. e sua agência Publivar, com o slogan "Você sabe onde pisa". É lembrado até hoje.

Para advogados

A Caixa de Assistência oferece para a advocacia o aplicativo CAARS Planos, onde é possível, entre outras funcionalidades, consultar e administrar boletos online, verificar serviços contratados e o extrato de coparticipação dos planos administrados pela CAARS. Saiba mais: www.caars.org.br.

Segunda paixão

Com inúmeros exemplos de médicos gaúchos bons escritores - como o imortal Moacyr Scliar - a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina está promovendo um concurso de contos sobre temas médicos e destinado exclusivamente a estudantes de Medicina do Rio Grande do Sul. Informações no site www.academiademedicinas.com.br.

Liderança Assertiva

O líder de Consultoria e VP FranklinCovey Brasil, Bill Moraes, é o convidado do Lide RS para café com empresários na manhã desta quarta-feira. O tema do encontro será "Liderança Assertiva para Resultados Inovadores. Co-autor do livro "As 4 Disciplinas da Execução", Bill Moraes é professor de MBA em liderança e gestão organizacional na FranklinCovey Business School.

Filas nos museus

A Noite dos Museus atraiu as multidões que se imaginava, e continuava a ser assunto ontem. Uma das observações sobre o evento, repetida por quem participou, foi as longas filas para ter acesso a um museu de Porto Alegre. A espera chegava a horas. Bom, é possível voltar aos museus, agora, sem filas.

A política e os governantes

Eis a chave para entender a política e os governantes: "A palavra foi dada ao homem para disfarçar o pensamento." Charles de Talleyrand (1754-1838), notável e arguta figura da França e Europa.

Miúdas