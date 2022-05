A morte do mais antigo engraxate de Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Paulo da Silva, um dos mais antigos se não o mais antigo engraxate da cidade faleceu aos 79 anos na semana passada. Dava expediente de segunda a sexta-feira na Praça da Alfândega, Centro de Porto Alegre. O ponto de sua cadeira era perto do prédio da Caixa Econômica Federal. O destino pegou pesado com ele, morte triste e dolorida. Sua moradia pegou fogo e ele estava trancado por dentro, retardando o socorro. Era um bom e afável sujeito, mestre no ramo que está desaparecendo aos poucos. Sapatênis ou tênis dispensam graxa.

Não tá morto quem peleia

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) não é mais candidato a presidente da República, mas espreita atrás da porta para ver se não abre uma vaguinha. O ex-governador Eduardo Leite (PSDB) espreita atrás de duas portas, a que abre para Brasília e a que abre para o Rio Grande do Sul.

Monarquia partidária I

O jornalista Carlos Brickmann, do blog www.chumbogordo.com, diz que o mal dos nossos partidos políticos é que as lideranças das legendas impedem o crescimento de sucessores, e que alguns presidentes das siglas ainda são seus fundadores.

Monarquia partidária II

Fato. Ele cita o PSDB, mas foi ou é assim com o PDT de Leonel Brizola, com o PT - agravado pelo fato de que Lula é o primeiro e único com densidade eleitoral -, de certa forma é assim com o MDB, sem falar nos partidos menores. Quando abrem, são capitanias hereditárias.

Ecos do casamento

O marketing do casamento de Lula e Janja foi tão bem orquestrado que até seu terno era azul, como o do candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB), incluindo a gravata. Mas para não esquecer de todo a cor do PT, dona Janja usava um vestido puxando para vermelho.

A culpa pelos caixotes

Ao comentar a mesmice dos novos prédios residenciais de Porto Alegre, que parecem cópias xerox uns dos outros, tipo caixotes com pouca ousadia arquitetônica, um arquiteto ponderou que isso se deve à rigidez do Plano Diretor, que praticamente obriga a isso, por causa da volumetria - limites para altura e recuos laterais. Antoni Gaudí, aquele dos ícones de Barcelona, nem pensar.

Futuro incerto

Não bastassem o nosso enorme déficit educacional e aprendizado escolar medíocre com falhas gritantes em ciências exatas como a matemática, há um outro fator preocupante: o aluno medíocre de hoje poderá ser o professor de amanhã. Também medíocre, ressalvando as ilhas de excelência.

O tubo de Musk

O projeto de um transporte de pessoas em casulos que levaria 19 minutos de Porto Alegre a Caxias do Sul, é de Elon Musk, mas ele abriu a patente para quem quisesse utilizar a ideia. Esses casulos levitariam dentro de tubos por ação eletromagnética. Há vários problemas técnicos ainda não resolvidos, como a desaceleração de 800 km/h ou 900 km/h para zero na chegada.

Corrida incerta

Pedir um Uber para trajeto curto nos horários de pico é convite para os motoristas cancelarem a corrida. E dependendo da distância, do ponto A até o ponto B, o táxi é mais em conta.

Falar nisso...

Vozes esvoaçantes sussurram que as relações entre a prefeitura de Porto Alegre e o Uber já foram melhores. Parece até que trincaram.

Perigo subterrâneo I

O poder público deveria multiplicar os pontos de coleta de baterias de eletroeletrônicos. Quando se fala neste tipo de lixo, imediatamente vem a lembrança celulares, o que é um erro, porque é apenas um entre trocentos, cuja soma deve resultar em toneladas diárias de lixo eletrônico nas grandes cidades.

Perigo subterrâneo II

Com a multiplicação de equipamentos que usam pilhas e baterias como lanternas, e luzes de emergência que utilizam a tecnologia LED, o descarte irregular delas ou da fonte de energia deve ser enorme. Com o tempo, lixo tóxico vai para o lençol freático. Que já deve estar nas últimas.

Rede infantil