A ressuscitada

Muito antes de se falar em revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre, a administração da Galeria Chaves tinha feito a sua parte. A abóbada é um primor de restauração e com o fato dela estar fazendo 92 anos fecha todas. A parte de baixo, que liga com a rua José Montaury, estava soterrada pela lama da enchente de 1941, mas há 12 anos ela foi redescoberta e voltou à vida cheia de luz e alegria.



Por falar em Centro

Foi tema de reportagem especial do JC na semana passada. Os calçadões do Centro estão sendo refeitos, e prédios comerciais estão aprovados pela prefeitura para passar por reformas e receberem novos usos. Já são 16 casos do chamado "retrofit", reformulação, no caso, de prédios comerciais para studios residenciais. A previsão dos empreendedores é que entre cinco e dez anos anos teremos mais 30 mil moradores no Centro. Retrofit é um termo utilizado principalmente em engenharia para designar o processo de modernização de algum equipamento já considerado ultrapassado ou fora de norma.

Veio, mas não com raiva I

A verdade é que a meteorologia não acertou ao antever ventos destruidores de até 120 km/h ou mais em Porto Alegre e região. Prevista para a tarde, depois noite e madrugada, a intensidade ficou aquém, o que devemos agradecer com um "ainda bem"!

Veio, mas não com raiva II

Durante a tarde de terça-feira, houve aflição coletiva para chegar em casa o mais rapidamente possível, enquanto os familiares rezavam preocupados pela demora, porque dependia de ônibus e trem. Uma espera angustiante. Mas eventos climáticos são rebeldes, mudam de direção quando lhes dá na veneta.

Faltou dizer

Todos que se referiram ao expressivo nome do ciclone, Yakecan, diziam que os índios tupi-guaranis o criaram, significando "o som do céu". Esqueceram o significado óbvio: o trovão.

Movimentos de fuga

A votação da Assembleia Legislativa que aprovou a mudança no Teto de Gastos Estadual teve os mesmos capítulos de outros debates polêmicos: houve o tradicional movimento de fuga, os que votaram contra para ficar bem com a torcida, já sabendo que o projeto seria aprovado, e o hay gobierno soy contra.

A vida imita a ficção

Nunca o título do filme Estranhos no Ninho caiu tão bem quando o ninho tucano nesta pré-campanha eleitoral. Nem mesmo conseguem voar e alguns são expulsos, outras se bicam até sair sangue. Um grito "mata" e ou grita "esfola". No meio, João Doria mais perdido que cego em tiroteio.

Por falar em tucano...

...o ex-governador Eduardo Leite desapareceu da vitrine nacional. Pode ser por acaso ou pode ser de propósito, para ver o que sobra depois de a poeira baixar. Se é que vai baixar.

Sobre baleias e dragões

Do professor da Unifesp José Alexandre Altahyde Hage sobre a guerra na Ucrânia: "A baleia norte-americana, mais alguns golfinhos, procura enfrentar o forte urso (russo, NR) dos domínios territoriais euroasiáticos. Na espreita, alguém deve lucrar com os destroços, talvez o dragão asiático que poderá oferecer seus préstimos ao ganhador do grande jogo".

A volta do bilhetinho

O projeto Reconecte, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, aplicado pelo Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa, pretende resgatar relações via bilhetinhos escritos em vez do WhatsApp. O próximo encontro será na Associação dos Moradores da Cohab A, de Gravataí, dias 21 e 28. Excelente ideia.

Novos comendadores

O Ministério Público de Contas (MPC) outorgará dia 7 de junho a Comenda Ministro Guilhermino Cesar pela Liberdade de Expressão aos agraciados: Antônio Carlos Côrtes, Armando Burd, Cláudio Brito, Denis Dourado, Dora Dione Kuhn, Flávia Benfica, Jamild Chade e Marcelo Leal Dani.

Cobertor de pobre

Faz frio. Sem-teto aborda um transeunte na avenida Cristóvão Colombo e pede "um dinheirinho para pagar uma cachacinha". Pelo menos foi sincero. E quem há de condená-lo?

Miúdas