Ciclone esvazia o Centro de Porto Alegre

Rua Marechal Floriano com lateral do Largo Glênio Peres, 15h de ontem. Normalmente esse trecho do Centro Histórico de Porto Alegre teria fluxo intenso de carros, pessoas e vendedores de frutas levando ou trazendo mercadorias. O medo do ciclone afugentou todos.

Expectativa e tensão

Desde a segunda-feira, quando havia rajadas de vento, como ocorreu em diversos pontos da Capital à tarde e à noite, já se comentava que o ciclone viria na terça-feira. A expectativa cresceu ontem pela manhã, e passou a causar tensão, com quedas de árvores e ventos de velocidade crescente. E o interesse pelo noticiário sobre o ciclone passou a dominar as atenções no Rio Grande do Sul. Deve seguir assim hoje.

O vento que sopra cá

O alerta meteorológico que previu ventos de 100 Km/h é até acima desencadeou um quase pânico no Estado. Pessoas cancelaram compromissos, outras viajaram para locais onde o ciclone ou furacão teria menor impacto, empresas tomaram medidas extras, funcionários não vão trabalhar, algumas até pregaram janelas. Parecia que estávamos na Flórida (EUA) na temporada dos furacões.

As sete pragas

As sete pragas do Egito versão brasileira 2022: guerra, Covid, dengue, inflação, desemprego, ciclone, eleição em que tem que escolher um dos dois. A ordem de importância fica à vontade do freguês.

Historinhas da cidade

Leitora teve vômitos, febre e diarreia. Foi ao médico pensando que era gastroenterite, mas ele pediu exame para ver se era dengue. Não era, mas ela teve contato com o agente. Os linfócitos T, células de memória, já sabiam que era o bicho. Essa é a beleza do corpo humano. E nós deslumbrados com os computadores.

É isso aí

Matéria nesta edição.

Com ciclone e tudo, foi muito prestigiado o MenuPOA da Associação Comercial (ACPA), o primeiro com a presidente Suzana Vellinho. Todos animados com o tema Juntos Podemos Mais. É isso aí. Bola pra frente que atrás vem gente.

O arroz nosso de cada dia

Durante o MenuPOA, o ex-presidente da Associação Comercial Paulo Afonso Pereira comemorou a doação de uma tonelada de arroz para o Asilo Padre Cacique e o Pão dos Pobres, efetuada pela empresa Arroz Pirahy.

Na pressão

Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, com apoio da Fundatec, lança hoje o projeto Stakecare. O dispositivo se propõe a auxiliar na prevenção de quedas e lesões por pressão em pacientes acamados, trazendo mais segurança aos pacientes e facilitando o dia a dia dos profissionais de enfermagem.

Melhores do mundo

Ultimamente o Rio Grande do Sul tem sido aquinhoado com os melhores prêmio do mundo. Te mete, mundo. Faz sentido, com uma ressalva: foram considerados os melhores do mundo por um dos trocentos sites de turismo e hospedaria existentes no mercado. Já aconteceu com o vinho, também premiados por um dos trocentos sites especializados na bebida.

Me tira o tubo

Se o nosso ET descesse no Brasil, chegaria à conclusão que somos o 51º estado norte-americano. Projeto que autoriza a educação domiciliar está sendo chamado de homeschoolling. Nossa Mother!

Deserto informático

Vários órgãos públicos - de todos os níveis - enfrentam sérios problemas para preencher vagas de TI, setor conhecido pelos excelentes salários oferecidos.

Capricho português

A Comissão Europeia prevê o PIB de Portugal crescendo 5,8% no ano corrente, o que significa que será o maior crescimento da Europa. Inflação prevista é de 4,4%.

Miúdas